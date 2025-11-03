Veterná revolúcia na Zemplíne? Ľudia a mestá sa búria: Kartami môže zamiešať Taraba

MICHALOVCE - Na východnom Slovensku môžu už o pár rokov vyrásť desiatky veterných turbín. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, plánuje pri Michalovciach postaviť až 45 veterných elektrární s celkovým výkonom 315 megawattov. O ambicióznom projekte sa však miestne samosprávy dozvedeli len nedávno – a reagujú rozhorčene. Do sporu vstupuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý pripomína, že o takýchto projektoch majú rozhodovať samotní obyvatelia.
Spoločnosť JESS plánuje v okrese Michalovce vybudovať približne 45 veterných turbín s celkovým výkonom 315 MW. Zámery predložila v októbri na proces EIA. Navrhované elektrárne by mali stáť v katastrálnych územiach obcí Lesné, Michalovce, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Suché, Trnava pri Laborci, Voľa a Zbudza.
„Spoločnosť bola v roku 2023 na základe uznesenia vlády poverená vypracovaním dvoch zón pre rozvoj veternej energie na Slovensku. Projekt veterných parkov je súčasťou záväzkov Slovenska k Európskej komisii,“ uvádza sa na webe ministerstva hospodárstva. Výstavba by sa mohla začať v treťom štvrťroku 2026 a trvať približne jeden rok. Predpokladaná dĺžka prevádzky veterného parku je 30 rokov.
Samosprávy sú zaskočené
„Tento projekt musel byť pripravovaný minimálne rok, rok a pol dozadu. Nikto s nami nekomunikoval,“ reagoval pre STVR primátor Strážskeho Patrik Magdoško. Podobne prekvapená bola aj michalovská radnica. Mestské zastupiteľstvo síce projekt prerokovalo, no zároveň vyjadrilo jednoznačný nesúhlas s umiestnením veterných elektrární na území mesta.
Radnica zároveň spustila anketu, do ktorej sa počas prvého dňa zapojilo viac ako tisíc obyvateľov. Až približne 90 percent z nich sa vyjadrilo proti výstavbe veterného parku v okolí mesta. Podľa primátora samospráva pripravuje odborne podložené stanovisko. „Chceme vypracovať veľmi odborné stanovisko, ktoré nebude hovoriť len o pocitových veciach, ale aj o tom, aký vplyv na životné prostredie by to prinieslo,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Samospráva sa podľa neho vyjadrí v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na čo má 21 dní.
K téme sa na sociálnej sieti vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS). „Občania SR musia mať právo sa vyjadrovať k tomu, či chcú, alebo nechcú veterné parky vo svojich obciach, vo svojich mestách. O tom hovorí zákon z minulého mesiaca z dielne envirorezortu, ktorý schválil parlament,“ povedal vo videu.
„Rozširujeme hlas ľudu a demokratické princípy, aby im nikto nemohol za domy nastavať tieto zariadenia bez ich súhlasu,. Zároveň tam, kde veterné parky budú ľudia chcieť, môžu si ich postaviť až po splnení prísnych podmienok, ktoré vyžadujú aj súhlas vlastníka prenosovej sústavy, ktorý je zodpovedný za stabilitu prenosovej siete,“ uviedol Taraba po prijatí zákona.