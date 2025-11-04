Samosprávy nesúhlasia so zámermi veterných parkov na západe a východe Slovenska

HLOHOVEC - Dotknuté samosprávy nesúhlasia so zámermi výstavby veterných parkov v okolí Hlohovca a v okrese Michalovce, ktoré predložila Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Po utorkovom stretnutí zástupcov dotknutých miest a obcí o tom informovali primátori mesta Hlohovec Ivan Baranovič a mesta Strážske Patrik Magdoško.
Obce podpísali memorandum proti veterným parkom
„Keďže všetci zaujímame nesúhlasné stanovisko k výstavbe týchto veterných parkov, dnes sme spoločne podpísali memorandum proti výstavbe, ktoré doručím na Ministerstvo životného prostredia SR,“ priblížil Baranovič s tým, že svoje stanoviská doručia samostatne aj jednotlivé obce. Hovoril tiež o pripravovanej petícii proti zámeru výstavby veterných parkov.
Primátor ďalej informoval, že na rokovaní bol i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, ktorý podľa neho prisľúbil, že predloží memorandum aj na rokovanie parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Slovensko má dosť zelenej energie
„Nechceme, aby veterné elektrárne u nás vznikali, pokiaľ to nie je potrebné. Slovensko má podľa nás splnené kvóty zelenej energie. Celý tento humbug je úplne neadekvátny,“ zdôraznil Magdoško, ktorý na utorkovom rokovaní zastupoval viaceré samosprávy z okresu Michalovce.
Zámer s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ hovorí o výstavbe maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. V oblasti okresu Michalovce by sa mohla výstavba týkať podľa predloženého zámeru s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Východ až 45 turbín s celkovým výkonom približne 315 MW.