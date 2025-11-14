Traja zlodeji kradli v Bratislave alkohol! VIDEO Pri zatýkaní kládli odpor

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti zadržali v stredu (12. 11.) troch zlodejov alkoholu. Dvom mužom a jednej žene polícia už vzniesla obvinenie. Celkovo ukradli z predajne nákupného strediska v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves 51 fliaš alkoholu a sedem čokolád za 1605 eur. Pri zatýkaní kládli odpor. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na základe opisu boli páchatelia daní do pozornosti hliadkam Policajného zboru, pričom krátko po spáchaní spozorovali policajti štvrtého okresu vozidlo zodpovedajúce popisu spolu s osobami na ďalšom parkovisku obchodného centra vo štvrtom okrese. Vozidlo predpísaným spôsobom zastavili a osoby z dôvodu podozrenia zo spáchania protiprávneho konania obmedzili na osobnej slobode. Nakoľko pri obmedzovaní osobnej slobody kládli aktívny odpor, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a voči osobám použili donucovacie prostriedky, po použití ktorých im boli nasadené služobné putá,“ uviedla polícia.
Ako policajti po lustrácii zistili, jeden zo zadržaných bol za podobné konanie v posledných dvoch rokoch odsúdený. Vyšetrovateľ tiež spracoval podnet na väzobné stíhanie. „Vec sa realizovala v takzvanom super rýchlom konaní,“ uzavrela polícia.