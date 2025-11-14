Mladík napadol a okradol troch mužov v Myjave! Polícia ho už obvinila

MYJAVA - Polícia obvinila z lúpeže 19-ročného muža, ktorý sa v sobotu (8. 11.) v skorých ranných hodinách v Myjave zameral na trojicu mužov, o ktorých vedel, že majú pri sebe finančnú hotovosť. Na chodníku za predajňou potravín k nim pristúpil a fyzicky ich napadol. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Ako uviedla, obvinený najskôr sotil prvého, 31-ročného poškodeného. Potom sa obrátil na druhého, 33-ročného poškodeného, ktorého udrel päsťou do tváre, pričom poškodený spadol na zem. „Obvinený ho opakovane udieral a kopal do hlavy a tela. Z vreciek nohavíc mu zobral mobilný telefón a peňaženku s finančnou hotovosťou vo výške desať eur a bankomatovou kartou,“ priblížila.
Fyzicky napadol tretieho
Následne fyzicky napadol tretieho, 32-ročného poškodeného, ktorého hodil na zem a opakovane udieral a kopal. „Počas útoku od neho požadoval peniaze a z pravého vrecka teplákov mu zobral mobilný telefón a peňaženku. Potom sa vrátil k prvému poškodenému, ktorému z vrecka nohavíc zobral peňaženku s finančnou hotovosťou približne 300 eur, občianskym preukazom a platobnou kartou. Po útoku z miesta ušiel na neznáme miesto,“ ozrejmila Klenková.
Polícia podozrivého stotožnila, vypátrala a obmedzila mu osobnú slobodu. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ doplnila.