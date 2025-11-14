Bral čo videl: Polícia obvinila 26-ročného muža z krádeže osobných vecí aj automobilu v Seredi

SEREĎ - Polícia obvinila 26-ročného muža z okresu Galanta z krádeže, ktorá sa stala v uplynulých dňoch v kultúrnom dome (KD) v Seredi. Najprv si odniesol bundu, kabelku, hotovosť a kľúče, neskôr sa vrátil a pomocou kľúčov ukradol aj auto. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v piatok informovalo na sociálnej sieti.
Ako uviedlo, obvinený vošiel do neuzamknutej budovy a z vešiaka odcudzil pánsku bundu a dámsku kabelku s osobnými dokladmi, hotovosťou a kľúčmi od bytu a vozidla. „Vybral hotovosť, peniaze si nechal a veci odhodil. Páchateľ sa neskôr ku kultúrnemu domu vrátil. Pomocou odcudzených kľúčov mal odcudziť aj motorové vozidlo, ktoré nechal odstavené na jednej z ulíc v meste,“ ozrejmilo.
Policajti vozidlo aj páchateľa vypátrali ešte v tú istú noc. Usvedčili ho aj kamerové záznamy a následne sa k skutku priznal. „Poverený príslušník vzniesol obvinenie. Hrozí mu trest odňatia slobody na dva roky, stíhaný je na slobode,“ doplnila polícia.