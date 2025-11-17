Neskutočná DRZOSŤ: V Petržalke úradovali zlodeji bicyklov, drsné tváre priamo pri čine zachytila kamera!

BRATISLAVA - Polícia v bratislavskej Petržalke rozbieha pátranie po dvojici drsne vyzerajúcich zlodejov, ktorí si trúfli na krádež bicyklov v jednom z bytových domov. Pri všetkom ich totiž zachytila kamera, a tak by ich vypátranie malo byť o to jednoduchšie. Poznáte ich?
Polícia o incidente informovala na sociálnej sieti.
Jeden zo strašidelným výrazom v tvári, druhý s cigaretou v ústach
Polícia prichytila zlodejov aj vďaka poskytnutým záberom z bezpečnostnej kamery, z ktorej si, ako je na zázname vidieť, lupiči veľkú starosť nerobili. Všetko sa stalo ešte koncom minulého mesiaca a neprišli len raz!. "Policajti piateho bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia dňa 22. októbra 2025 a 24. októbra 2020 v skorých ranných hodinách na Jiráskovej ulici. Neznámi muži za použitia nájdenej kľúčenky s čipom vošli do pivničných priestorov odkiaľ odcudzili bicykel zn. Cube a BT-WIN," napísala polícia.
Touto cestou by orgány chceli vyzvať občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov na priložených fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158.
"Môžu tak urobiť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície," doplnila polícia.