MIMORIADNA tragédia v bratislavskom Ružinove: V byte našli mŕtvych manželov! Prvé detaily

BRATISLAVA - V Bratislave došlo k tragédii. Vo štvrtok večer (13. 11.) našli v byte mŕtvy manželský pár so strelnými poraneniami. Prípad vyšetruje polícia.
O prípade, ktorý sa odohral v hlavnom meste, informovali ako prvé tvnoviny.sk. K nálezu mŕtvych manželov došlo vo štvrtok neskoro večer v byte v Ružinove. Podľa zverejnených informácií mali nájsť 40-ročného muža a 36-ročnú ženu so strelnými poraneniami. Manželia sa údajne rozvádzali. Prípad vyšetruje polícia.
Tragédiu potvrdila aj bratislavská krajská polícia. "Včera (13.11.2025) v nočných hodinách boli v jednom z bytov na Rezedovej ulici nájdené telá muža a ženy bez známok života. 36-ročná žena ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň. Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po pitvy," priblížil policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že vec si na mieste prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony v rámci vyšetrovania. Ďalšie bližšie informácie k prípadu zverejní polícia vtedy, akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní.