Lukášovo (†23) telo našli ležať pri ceste: Vodič (38) ho nechal po nehode napospas osudu a ušiel! Zdrvujúce slová rodičov

BRODNO – Zrazeného mladíka nechal pri ceste napospas osudu a ušiel. V sobotu bolo pri ceste v blízkosti obce Brodno na Kysuciach nájdené telo mladého muža, žiaľ, už bez známok života. Postupným vyšetrovaním sa ukázalo, že tragédia má obludný rozmer – podľa všetkého nechal 22-ročného Lukáša vodič po nehode napospas osudu a odišiel bez toho, aby mu poskytol pomoc.
"Dnes v doobedňajších hodinách bolo vedľa cesty I/11 v smere jazdy od Žiliny na Čadcu k. ú. obce Brodno okres Žilina nájdené telo bez známok života," uviedla v sobotu polícia. Udalosť ochromila aj dopravu a vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Žiline. Ako sa ukázalo, telo patrilo 22-ročnému mladíkovi, privolané záchranné zložky mu, žiaľ, už pomôcť nedokázali.
Vyšetrovanie prinieslo strašné odhalenie. „Šetrením bolo zistené, že úmrtie 22 ročného muža malo súvis s dopravnou nehodou, z miesta ktorej vodič odišiel na neznáme miesto,“ uviedli. Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. „Vozidlo (Toyota Rav4) mal v tom čase viesť 38 ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu. V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 38 ročnému mužovi obvinenie z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ informovala polícia.
Zdrvení zo smrti jediného syna sú aj rodičia mladíka. „Náš syn nebol opitý ani nafetovaný. Zrazil ho a nechal zomrieť niekto, koho bude svedomie, dúfam, prenasledovať po zvyšok jeho života,“ povedala pre Nový čas Lukášova mama. Smrť syna ťažko nesie aj jeho otec Marián, ktorý v sobotu ráno po ceste prechádzal bez toho, aby vedel, že v jarku leží telo jeho syna. „Je strašne ťažké prijať to. Priznám sa, že bez liekov by som nedokázal byť oporou rodine a ani by som nedokázal zorganizovať pohreb,“ povedal. Rodičia ešte v tom čase nevedeli, kto bol vodičom, ktorý ich synovi po nehode nepomohol.