Tragický záver veľkej pátracej akcie v Tatrách: Našli telo poľského turistu (†55)! Osudné pošmyknutie?!

ZÁPADNÉ TATRY – Tragický záver pátrania. Záchranári našli telo 55-ročného poľského turistu, ktorého sa v spolupráci s poľskými kolegami snažili vypátrať v ťažkých podmienkach niekoľko dní.
Ešte v utorok zverejnila horská záchranná služba prosbu o pomoc a spoluprácu pri hľadaní nezvestného poľského turistu, ktorý sa v pondelok 20.10.2025 vybral cez Úzku a Račkovu dolinu na vrchol Bystrej v Západných Tatrách. Rodinným príslušníkom sa naposledy ozval z vrcholu okolo obeda, následne sa mu už nedovolali. Jeho mobilný telefón bol však aj naďalej prihlásený do siete.
Horskí záchranári najskôr nevedeli, či sa turista vydal na túru z poľskej, alebo slovenskej strany. Požiadali preto políciu o lokalizáciu telefónu nezvestného muža a potvrdila sa jeho prítomnosť na slovenskej strane Západných Tatier.
55-ročného muža hľadali spoločne s kolegami z poľského TOPR-u. Zo Slovenska boli do pátracej akcie boli zapojení horskí záchranári z Oblastného strediska Západné Tatry, Nízke Tatry – Sever ako aj záchranári HZS zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Pátracia akcia zo slovenskej strany prebiehala pozemne, nasadení boli aj kynológovia so služobnými psami a rovnako sa pátralo aj zo vzduchu – prostredníctvom bezpilotných lietadiel, vrátanie zariadenia „Lifeseeker“. Zo severnej strany Bystrej prebiehalo pátranie záchranármi z TOPR-u. Pátranie však bolo neúspešné.
Všetko sa zmenilo až v piatok. Žiaľ, pri prehľadávaní oblasti Gáborovej doliny bolo psovodom HZS so služobným psom nájdené telo hľadanej osoby v jednom zo žľabov smerujúcich do Gáborovej doliny, približne 150 m pod vrcholom Bystrej. „Pravdepodobne došlo k pošmyknutiu a následnému pádu, pri ktorom hľadaná osoba utrpela poranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli z exponovaného terénu vyprostené pomocou lanovej techniky a následne boli pomocou nosidiel transportované do ústia Račkovej doliny a odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcej lekárke," uviedli záchranári.
„Horská záchranná služba chce touto cestou vyjadriť rodine a pozostalým úprimnú sústrasť. HZS touto cestou ďakuje za spoluprácu aj záchranárom z TOPR-u, ktorí pomáhali v predošlých dňoch pátrať na poľskej strane Tatier,“ dodali.