Ostrá výmena názorov medzi Smerom a PS pre incident v Poprade: Vzájomné obviňovanie, padli aj ostré slová

BRATISLAVA - Vládny Smer-SD kritizuje opozičné Progresívne Slovensko (PS), že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohŕda mladými, nemá na škole čo robiť. PS však tvrdí, že Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu.
Video natočila pred avizovanou piatkovou diskusiou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala. Smer-SD vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež. „Progresívne Slovensko je politická strana, ktorá sa snaží v rámci politického súboja hľadať témy, ktorými by prerazila a dokázala byť zdatným súperom strane Smer. Nenachádza ich, tak postupne prechádza vývojom, ktorý volám, že sa začína podobať Igorovi Matovičovi. Ich politika začína byť vulgárna, plná útokov, dehumanizačná. Je to politika, ktorá je politikou šírenia nenávisti a neznášanlivosti,“ vyhlásil Gašpar s tým, že PS „vyrába obete“, akým je študent popradského gymnázia či atentátnik na premiéra.
Podpredseda parlamentu vyzval aj médiá, aby prestali zneužívať mladého študenta na boj so Smerom-SD. Je to podľa neho mladý človek, ktorý ešte nevie vyhodnotiť všetky súvislosti. „Jednoznačne sa tento človek dostáva pod tlak, je to mladý človek, nemusí tento tlak uniesť,“ dodal Gašpar. Vyzval aj ľudí na sociálnych sieťach vrátane sympatizantov Smeru-SD, aby prestali s útokmi voči študentovi.
Luščíková vo videu uviedla, že Fico opakovane uráža a ponižuje študentov. Následne ho kritizovala, že bude na škole prednášať o zahraničnej politike, hoci on sa stretáva s diktátormi. „Premiér, ktorý pohŕda mladými ľuďmi, nemá čo hľadať na školách. Je to výsmech študentstvu, demokracii a slobode,“ uviedla a odkázala študentom, aby nikomu nedovolili brať im dôstojnosť.
Gašpar pripomenul, že atentát na premiéra mal byť mementom na upokojenie spoločnosti, no deje sa pravý opak. „Vťahujú sa do toho ďalší občania, študenti, mládež, čo je o to hrozivejšie, pretože ak chce takýmto spôsobom viesť PS politický súboj, sme odsúdení na cestu do pekla,“ dodal. Smeru-SD neprekáža, keď občania vyjadria kriedami svoj názor, pokiaľ nepoškodzujú majetok. „Ale pokiaľ ide o hanlivé, nenávistné výroky, ktoré urážajú a dehonestujú alebo dehumanizujú, voči tomu sa musíme ako spoločnosť postaviť,“ dodal podpredseda parlamentu.
PS tvrdí Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu
Smer-SD podľa lídra PS Michala Šimečku tvrdí, že za problémy na Slovensku momentálne môže poslankyňa PS Darina Luščíková. „Vládni politici tvrdia, že naša poslankyňa dotlačila študenta Michala z Popradu, aby nakreslil kriedou svoj názor na dlažbe pred gymnáziom. Samotní študenti sú vraj príliš mladí a nevedia sami vôbec vyhodnotiť okolnosti,” skonštatoval. Odkázal predstaviteľom Smeru-SD, že mladí ľudia na Slovensku veľmi dobre vedia, do akého „marazmu“ doviedli krajinu a na demokratické vyjadrenie nesúhlasu nepotrebujú opozíciu. „A my v PS sa ich vždy zastaneme, aby mohli povedať, čo si myslia, presne tak, ako to spravila naša poslankyňa Darina Luščíková v Poprade,” dodal.
Podľa Luščíkovej vláda útočí na tých, ktorí si dovolia ju kritizovať. „Pripomína mi to rok 1989, keď som ako 15-ročná študentka gymnázia z televízie od komunistických pohlavárov počúvala, akí sme zmanipulovaní. Len preto, že sme slobodne a nenásilne vyjadrili svoj názor podobne ako mladí ľudia, ktorí dnes po celom Slovensku kreslia vláde odkazy kriedou,“ uviedla v stanovisku. Smer-SD podľa Šimečku svojimi útokmi pozýva ľudí na zhromaždenia, ktoré sa budú konať 17. novembra.