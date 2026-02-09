Somálsko podpísalo obrannú dohodu so Saudskou Arábiou

MOGADIŠO - Somálsko v pondelok podpísalo obrannú dohodu so Saudskou Arábiou, informovalo ministerstvo obrany v Mogadiše. Píše o tom agentúra AFP.
Somálsky minister obrany Ahmad Mualim Fikhí a jeho saudský náprotivok princ Chálid bin Salmán podpísali v pondelok „dohodu o vojenskej spolupráci“, uvádza sa vo vyhlásení somálskeho rezortu obrany na platforme X. „Táto dohoda ďalej posilňuje obrannú a vojenskú spoluprácu medzi oboma národmi a zároveň pokrýva rôzne oblasti spoločného záujmu oboch krajín,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Strategická oblasť Afrického rohu
Africký roh - oblasť strategicky umiestnená medzi Indickým oceánom a Suezským prieplavom pri jednej z najfrekventovanejších obchodných ciest sveta - sa v poslednom období stal dejiskom zástupných vojen medzi monarchiami Perzského zálivu, pričom Abú Zabí je v ostrom spore s Rijádom.
Vzťahy medzi Mogadišom a Abú Zabí sa v poslednom období zhoršovali pre viaceré sporné otázky. Somálsko 12. januára oznámilo zrušenie všetkých svojich dohôd so Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Rozhodnutie podľa svetových agentúr súvisí najmä s otázkou uznania odštiepeneckého regiónu Somaliland a so správami, podľa ktorých Abú Zabí využilo somálske územie na pomoc jemenskému separatistickému lídrovi pri úteku z krajiny.
Podpora SAE pre Somaliland
SAE sú pritom vnímané ako tichý podporovateľ kroku Izraela, ktorý v decembri ako prvý štát uznal Somaliland. Ten vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991, čo centrálna vláda v Mogadiše odmieta. SAE zároveň vybudovali a prevádzkujú v somalilandskom prístavnom meste Berbera rozsiahly hlbokovodný prístav a vojenskú základňu.
SAE sú tiež obviňované z vyzbrojovania polovojenských jednotiek Sily rýchlej podpory (RSF) v Sudáne, ktoré od roku 2023 bojujú proti sudánskej armáde a sú obviňované z masakrov civilného obyvateľstva. SAE tieto obvinenia opakovane popreli. Saudská Arábia, kedysi spojenec Abú Zabí, je teraz hlasným kritikom SAE, najmä v otázkach týkajúcich sa Sudánu a Jemenu.