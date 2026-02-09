NATO plánuje misiu Arctic Sentry: Posilní prítomnosť aliancie v Arktíde po Trumpovom záujme o Grónsko

BRUSEL - Severoatlantická aliancia pravdepodobne v nasledujúcich dňoch začne misiu Arctic Sentry (Arktická stráž), píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje diplomatické a vojenské zdroje. Cieľom je posilniť úlohu NATO v arktickej oblasti a zmierniť napätie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi spojencami vyvolané Trumpovým neskrývaným záujmom získať Grónsko. Rozhodnutie o začatí misie by podľa zdrojov agentúry mohlo padnúť už tento týždeň na stretnutí ministrov obrany krajín aliancie v Bruseli.
Trump na začiatku roka začal opäť spomínať tému amerického vlastníctva Grónska, ktoré je poloautonómnym územím Dánska. Na rozdiel od skorších vyhlásení, keď záujem o arktický ostrov spájal predovšetkým s jeho nerastným bohatstvom, tentoraz potrebu Grónska vlastniť odôvodňoval americkou národnou bezpečnosťou. Trump uviedol, že ostrov je pre USA strategicky významný a Dánsko nie je v oblasti schopné čeliť Číne a Rusku.
Keď opakovane zdôrazňoval nevyhnutnosť Grónsko získať, nevylúčil ani použitie sily. To znepokojilo niektoré európske štáty, ktoré sú v rámci NATO americkými spojencami. V reakcii na Trumpove výroky Dánsko v januári spoločne s desiatkou európskych krajín začalo v Grónsku vojenské cvičenie Arctic Endurance (Arktická odolnosť).
Rokovania medzi Trumpom a generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom boli 21. januára zavŕšené oznámením dosiahnutia rámcovej dohody o budúcnosti Grónska, ktorej detaily však nie sú zrejmé, a snahou posilnenia bezpečnosti v celej arktickej oblasti.