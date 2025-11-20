Aj na juhu Slovenska trpia ľudia dôsledkami neschopnosti Ficovej vlády, uviedol Šimečka

KOMÁRNO - Aj na juhu Slovenska ľudia trpia dôsledkami a neschopnosťou Ficovej vlády. To sa týka zaostávania v oblasti ekonomickej situácie podnikateľského prostredia, ktoré trpí zvyšovaním odvodov, pritom všetci trpia zvyšovaním cien, ale aj takými fenoménmi, ako je nárast kriminality, to je zhodné pre celé Slovensko. Vyhlásil to vo štvrtok v Komárne predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka na spoločnom tlačovom brífingu s poslancom Európskeho parlamentu za PS Ľudovítom Ódorom v rámci regionálneho výjazdu hnutia PS v Podunajsku.
Šimečka upozornil, že k ožobračovaniu a zlyhávajúcej infraštruktúre, ktorým čelí celé Slovensko, sa na juhu pridáva aj demografický pokles a ekonomické zaostávanie. „Tieto zásadné problémy sa tu navyše spájajú aj s národnostnou otázkou. Mnohí Maďari a Maďarky žijúci na Slovensku majú oprávnene pocit, že ich práva nie sú plne rešpektované, štát sa o nich málo zaujíma a pre vládu sú na druhej koľaji. Ficova garnitúra úplne ignoruje ekonomické potreby južného Slovenska, a keď sa k tomu pridá aj historická nespravodlivosť, frustrácia Maďarov žijúcich na Slovensku je úplne pochopiteľná,“ vyhlásil Šimečka.
Vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi
PS chce podľa jeho slov spraviť maximum na zlepšenie vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi, aj preto poslanecký klub PS v Komárne prijme uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. Hnutie v ňom chce jasne odmietnuť princíp kolektívnej viny, ktorý po druhej svetovej vojne viedol ku krutému odňatiu občianskych práv mnohým nevinným Maďarom žijúcim na Slovensku.
„Chceme tiež vyzvať vládu SR, aby podnikla okamžité a konkrétne kroky k tomu, aby sa slovenským občanom maďarskej národnosti na Slovensku žilo lepšie. Tak v ekonomickej, ako aj v ľudskoprávnej oblasti,“ dodal predseda PS. Ódor kritizoval vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorá podľa neho nevie robiť menšinovú politiku a nevie robiť ani ekonomickú politiku. „Všetky ostatné krajiny v EÚ nás predbiehajú. Priemernú slovenskú rodinu zaostávanie od roku 2006 pripravilo o 1000 eur mesačne. A na južnom Slovensku to je vidieť o to vypuklejšie,“ dodal europoslanec.
Ekonomický program TRESK
PS podľa Ódora chce nepriaznivú situáciu zmeniť cez svoj ekonomický program TRESK, čo znamená totálny reštart ekonomiky Slovenska. „Viaceré jeho časti by mohli pomôcť práve južným okresom. Chceme napríklad, aby o európskych peniazoch viac rozhodovali priamo regióny, pretože tie najlepšie vedia, čo potrebujú. Priniesť chceme aj väčšiu decentralizáciu, lebo prerozdeľovacie mechanizmy sú dnes nevýhodne nastavené voči južným regiónom,“ konštatoval europoslanec.
Členovia poslaneckého klubu PS a europoslanci za túto stranu v rámci výjazdu už navštívili Dunajskú Stredu, Šamorín, Veľký Meder, Komárno, čakajú ich ešte Vráble, Kolárovo, Nové Zámky a ďalšie mestá. Absolvovali desiatky stretnutí a diskusií s miestnymi podnikateľmi, zástupcami samospráv, predstaviteľmi kultúry a školstva, ale aj s „bežnými ľuďmi v krčme“.