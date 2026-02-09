Izraelské útoky na juhu Libanonu si vyžiadali 4 obete vrátane dieťaťa

BEJRÚT - Izraelské útoky na juhu Libanonu si v utorok vyžiadali štyri obete vrátane člena libanonských bezpečnostných síl a jeho dieťaťa, uviedli tamojšie úrady a štátne médiá. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Izraelské útoky pokračujú
Izrael opakovane útočí na Libanon napriek prímeriu z novembra 2024, pričom zväčša tvrdí, že cieľom jeho úderov je infraštruktúra militantného šiitského hnutia Hizballáh podporovaného Iránom. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone viac ako 350 ľudí.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v pondelok oznámilo, že izraelský dronový útok na vozidlo v dedine Jánúh na juhu krajiny zabil troch ľudí. Izraelská armáda (IDF) uviedla, že útok bol zameraný na Ahmada Alího Salámu, ktorý bol údajne veliteľom delostrelectva Hizballáhu a pracoval na obnovení schopností tejto skupiny. Okrem neho podľa Bejrútu pri útoku zahynul aj člen libanonských bezpečnostných síl a jeho trojročný syn, ktorí náhodne prechádzali okolo, uviedla libanonská tlačová agentúra NNA. Izrael tvrdí, že pred útokom boli prijaté opatrenia na zmiernenie škôd pre civilistov vrátane použitia presnej munície a leteckého monitorovania. Armáda podľa vyhlásenia incident vyšetruje.
Ďalšia obeť pri pohraničí
Libanonský rezort zdravotníctva neskôr doplnil, že izraelská paľba si vyžiadala ďalšiu obeť v pohraničnej dedine Ajtá aš-Šab, pričom izraelská armáda oznámila, že zabila člena Hizballáhu. Muž podľa nej „zhromažďoval informácie o (izraelských) jednotkách a pracoval na obnove teroristickej infraštruktúry Hizballáhu v južnom Libanone“.
Správy o pondelkových útokoch prišli niekoľko hodín po tom, ako skupina Džamáa islámíja, spojenec palestínskeho militantného hnutia Hamas, obvinila Izrael zo zadržania jedného zo jej predstaviteľov priamo v jeho dome. Izraelská armáda uviedla, že „zadržala vysokopostaveného teroristu“ z tejto skupiny a previezla ho na izraelské územie na ďalšie výsluchy.
Premiér odsudzuje únos
Libanonský premiér Nawáf Salám vo svojom vyhlásení odsúdil únos libanonského občana a incident označil za „flagrantný útok na libanonskú suverenitu, porušenie dohody o prímerí a porušenie medzinárodného práva“.
Hizballáh medzitým vyzval Libanon, aby „prijal odstrašujúce opatrenia a zaujal pevné a jasné stanovisko, aby okamžite konal na všetkých politických, diplomatických a právnych úrovniach a aby sa vážne zasadil za ochranu občanov“.