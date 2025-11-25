Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, uviedol Gašpar

Tlačová konferencia Tibora Gašpara: Smer SD Program schôdze NR SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa neruší, len sa k nemu pripája nová agenda odškodňovania obetí trestných činov. Zdôraznil to na utorkovej tlačovej konferencii podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar. Dodal, že sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov. Odôvodnil to potrebou konsolidácie.

„Taký úrad naďalej ostane, len k nemu prichádza nová agenda. Tá agenda bola doteraz v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, kde sa odškodňovanie obetí trestnej činnosti riešilo a táto agenda ministerstva spravodlivosti prejde do existujúceho úradu, preto úrad zmení aj názov, aby bolo zrejmé aj z názvu, že ide o úrad, ktorý nie je len na problematiku ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale aj na problematiku obetí trestných činov,“ vyhlásil Gašpar.

Do budúcna by mohol pod tento úrad spadať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Zatiaľ sa o tom podľa Gašpara len diskutuje, takýto návrh sa nebude schvaľovať na tejto schôdzi. Pripomenul, že z ekonomického hľadiska by sa mohli do budúcna zlučovať inštitúcie, napríklad aj Protimonopolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie. „Rozprávame sa o zlučovaní úradov aj na inej úrovni kvôli ekonomickým otázkam a kvôli konsolidácii, to zdôrazňujem, aby ste pochopili, že jeden z dôvodov je aj samozrejme ekonomika,“ doplnil.

Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové

Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové. „Bol nevyvážený pomer medzi kompetenciami a právomocami a ingerenciou chráneného zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý chce novela vylepšiť tentokrát v prospech zamestnávateľa,“ vysvetlil s tým, že by mali existovať opravné prostriedky a možnosť preskúmať, či ochrana, ktorá bola poskytnutá, má trvať naďalej a či sa tie oznámené skutočnosti zakladajú na pravde.

Agendu odškodňovania obetí má od ministerstva spravodlivosti prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne ministerstva vnútra schválila vláda cez víkend. Parlament by mal o ňom rokovať v skrátenom konaní. Na rad by mal prísť hneď v úvode schôdze. ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.

Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO

Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Upozorňujú, že nová legislatíva je nekvalitná, prináša viaceré otázniky a bude v rozpore s právom Európskej únie. Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii. Katarína Batková z Via Iuris upozornila, že nová právna úprava zúži okruh ľudí, ktorí budú môcť ochranu oznamovateľa získať. Po novom by v zákone mohla byť totiž podmienka, že oznámenie, ktoré oznamovateľ urobí, musí súvisieť s protispoločenskou činnosťou daného zamestnávateľa. „Problém je ale v tom, že štátne úrady nie sú trestnoprávne zodpovedné,“ vysvetlila Batková. Zamestnanci štátnych úradov totiž často nebývajú zamestnancami úradu, ale daného ministerstva. Varovala, že právna úprava by mohla znamenať vrátenie peňazí z plánu obnovy, pretože štát vynaložil na úrad peniaze aj z európskych zdrojov.

„Tie argumenty, ktoré vláda ponúka, tiež nepovažujeme za veľmi pravdivé a relevantné. Skôr ide o účelovú zmenu,“ uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko. Systém odškodňovania obetí trestných činov prostredníctvom ministerstva spravodlivosti je podľa neho funkčný roky. Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si myslí, že nový zákon bude mať katastrofálne dopady na boj s korpuciou. „O ochranu prídu mnohí oznamovatelia v štátnej správe. Aj do budúcna sa zúži okruh osôb, ktoré budú môcť dostať ochranu pred šikanovaním a prepustením zo zamestnania len preto, že riskovali svoj komfort a oznámili korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť. Rozšíri sa korupcia, rozšíri sa rozkrádanie našich spoločných peňazí a ublíži sa konkrétnym oznamovateľom,“ uviedla.

Organizácia Právny inštitút informovala o právnom stanovisku k navrhovanej úprave. Návrh podľa neho nesie znaky zneužitia moci, porušuje právo Únie a má aj finančné riziká. „K záverom odborného stanoviska sa pripojilo ďalších vyše 50 rešpektovaných osobností zo slovenskej justície, akadémie, advokácie a ďalších kľúčových oblastí práva,“ uviedli z inštitútu. Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra SR schválila vláda na sobotnom (22. 11.) rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Opozícia zrušenie úradu kritizovala. Parlament by mal o návrhu rokovať v úvode budúcej schôdze. ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.

Viac o téme: Tibor GašparÚrad na ochranu oznamovateľov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ostrá výmena názorov medzi
Ostrá výmena názorov medzi Smerom a PS pre incident v Poprade: Vzájomné obviňovanie, padli aj ostré slová
Domáce
Progresívne Slovensko podľa Smeru-SD
Progresívne Slovensko podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých ľudí a šíri nenávisť
Domáce
Čurillovci a prokurátor Šúrek
Čurillovci a prokurátor Šúrek na Generálnej prokuratúre nepochodili: Žilinka ich návrh odmietol
Domáce
FOTO Poslankyňa NRSR Mária Kolíková
Podpredseda NRSR Gašpar: Vlámanie je stále trestným činom! Kolíková a Šipoš hovoria o veľkom prepade krádeží
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ferenčák má toho dosť a dáva koalícii ultimátum a pohrozil stratou väčšiny
Ferenčák má toho dosť a dáva koalícii ultimátum a pohrozil stratou väčšiny
Správy
Tk Rudolf Huliak: Aktuálna politická situácia
Tk Rudolf Huliak: Aktuálna politická situácia
Správy
HC Košice má k dispozícii unikátnu pomôcku na liečbu otrasov mozgu
HC Košice má k dispozícii unikátnu pomôcku na liečbu otrasov mozgu
Šport

Domáce správy

Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc:
Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc: Víťaz neprekvapil! REBRÍČEK Pozrite sa, ako skončila tá vaša
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
FOTO Koalícii zavaril aj Ferenčák:
Koalícii zavaril aj Ferenčák: Dáva jej ULTIMÁTUM a chce splnenie tejto podmienky, inak strátia väčšinu!
Domáce
Tragédia v Strážskom: Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca, nariadili pitvu na zistenie príčiny
Tragédia v Strážskom: Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca, nariadili pitvu na zistenie príčiny
Košice

Zahraničné

Americký vyslanec vyzval obe
Americký vyslanec vyzval obe strany vo vojne v Sudáne prijať dohodu o prímerí
Zahraničné
Tamás Sulyok
Výdavky na cesty maďarského prezidenta Sulyoka nie sú verejné
Zahraničné
V sídle českej Správy
V sídle českej Správy železníc zasahujú kriminalisti: Ide o TOTO
Zahraničné
Metanol ako lodné palivo?
Metanol ako lodné palivo? Singapur vydal prvé licencie pre jeho dodávky
Zahraničné

Prominenti

Donald Glover
Známy spevák prekonal počas koncertu MOZGOVÚ PRÍHODU: Našli mu na srdci dieru!
Zahraniční prominenti
Barbora Chlebcová
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Domáci prominenti
Šoubiznisom otriasla obrovská TRAGÉDIA:
Šoubiznisom otriasla obrovská TRAGÉDIA: Mladú speváčku (†22) zastrelili v aute!
Zahraniční prominenti
Smútok vo filmovom svete:
Smútok vo filmovom svete: Zomrela legendárna Zlatovláska (†78)
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak
Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak zvládnete TÚTO úlohu, možno patríte na Oxford! Vyriešite logickú záhadu, ktorá trápi aj GÉNIOV?
Zaujímavosti
Priam nekonečné zjazdovky: Toto
Priam nekonečné zjazdovky: Toto je 10 najväčších lyžiarskych oblastí Rakúska
dromedar.sk
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa stala prelomom roka: Vedci našli TVORA, ktorý odhaľuje stratenú HISTÓRIU buniek!
Zaujímavosti
Vedci odhalili 40-tisíc rokov
Vedci odhalili 40-tisíc rokov staré MIKROORGANIZMY v arktickom ľade: Odborníci v POZORE! Ohrozujú našu planétu?
Zaujímavosti

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Výber receptov
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy

Šport

Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Zámorské súťaže
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup: V tíme viacero lídrov, nechýba Tatar
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup: V tíme viacero lídrov, nechýba Tatar
Reprezentácia
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Pán futbalista a fantastický človek: Slovensko prišlo o bývalého reprezentanta, smúti aj Jurkemik
Slovensko

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu

Technológie

Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Vesmír
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Aplikácie a hry
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Veda a výskum

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tipy na vianočné kozmetické darčeky 2025: Čo darovať žene, ktorá miluje beauty?
Krása
Tipy na vianočné kozmetické darčeky 2025: Čo darovať žene, ktorá miluje beauty?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc:
Domáce
Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc: Víťaz neprekvapil! REBRÍČEK Pozrite sa, ako skončila tá vaša
Odvaha mu nechýbala! Hľadaný
Zahraničné
Odvaha mu nechýbala! Hľadaný Slovák sa vo Varšave pred políciou skrýval v pohovke
Okoloidúci v Trebišove mali
Domáce
Okoloidúci v Trebišove mali nečakaný zážitok: FOTO Súlož na trávniku pri chodníku za bieleho dňa!
Zbrojársky škandál: Totálne obchádzanie
Domáce
Zbrojársky škandál: Totálne obchádzanie sankcií! Rusi počas vojny vyrábajú slovenské licencované zbrane

Ďalšie zo Zoznamu