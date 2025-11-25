Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, uviedol Gašpar

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa neruší, len sa k nemu pripája nová agenda odškodňovania obetí trestných činov. Zdôraznil to na utorkovej tlačovej konferencii podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar. Dodal, že sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov. Odôvodnil to potrebou konsolidácie.
„Taký úrad naďalej ostane, len k nemu prichádza nová agenda. Tá agenda bola doteraz v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, kde sa odškodňovanie obetí trestnej činnosti riešilo a táto agenda ministerstva spravodlivosti prejde do existujúceho úradu, preto úrad zmení aj názov, aby bolo zrejmé aj z názvu, že ide o úrad, ktorý nie je len na problematiku ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale aj na problematiku obetí trestných činov,“ vyhlásil Gašpar.
Do budúcna by mohol pod tento úrad spadať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Zatiaľ sa o tom podľa Gašpara len diskutuje, takýto návrh sa nebude schvaľovať na tejto schôdzi. Pripomenul, že z ekonomického hľadiska by sa mohli do budúcna zlučovať inštitúcie, napríklad aj Protimonopolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie. „Rozprávame sa o zlučovaní úradov aj na inej úrovni kvôli ekonomickým otázkam a kvôli konsolidácii, to zdôrazňujem, aby ste pochopili, že jeden z dôvodov je aj samozrejme ekonomika,“ doplnil.
Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové
Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové. „Bol nevyvážený pomer medzi kompetenciami a právomocami a ingerenciou chráneného zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý chce novela vylepšiť tentokrát v prospech zamestnávateľa,“ vysvetlil s tým, že by mali existovať opravné prostriedky a možnosť preskúmať, či ochrana, ktorá bola poskytnutá, má trvať naďalej a či sa tie oznámené skutočnosti zakladajú na pravde.
Agendu odškodňovania obetí má od ministerstva spravodlivosti prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne ministerstva vnútra schválila vláda cez víkend. Parlament by mal o ňom rokovať v skrátenom konaní. Na rad by mal prísť hneď v úvode schôdze. ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Upozorňujú, že nová legislatíva je nekvalitná, prináša viaceré otázniky a bude v rozpore s právom Európskej únie. Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii. Katarína Batková z Via Iuris upozornila, že nová právna úprava zúži okruh ľudí, ktorí budú môcť ochranu oznamovateľa získať. Po novom by v zákone mohla byť totiž podmienka, že oznámenie, ktoré oznamovateľ urobí, musí súvisieť s protispoločenskou činnosťou daného zamestnávateľa. „Problém je ale v tom, že štátne úrady nie sú trestnoprávne zodpovedné,“ vysvetlila Batková. Zamestnanci štátnych úradov totiž často nebývajú zamestnancami úradu, ale daného ministerstva. Varovala, že právna úprava by mohla znamenať vrátenie peňazí z plánu obnovy, pretože štát vynaložil na úrad peniaze aj z európskych zdrojov.
„Tie argumenty, ktoré vláda ponúka, tiež nepovažujeme za veľmi pravdivé a relevantné. Skôr ide o účelovú zmenu,“ uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko. Systém odškodňovania obetí trestných činov prostredníctvom ministerstva spravodlivosti je podľa neho funkčný roky. Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si myslí, že nový zákon bude mať katastrofálne dopady na boj s korpuciou. „O ochranu prídu mnohí oznamovatelia v štátnej správe. Aj do budúcna sa zúži okruh osôb, ktoré budú môcť dostať ochranu pred šikanovaním a prepustením zo zamestnania len preto, že riskovali svoj komfort a oznámili korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť. Rozšíri sa korupcia, rozšíri sa rozkrádanie našich spoločných peňazí a ublíži sa konkrétnym oznamovateľom,“ uviedla.
Organizácia Právny inštitút informovala o právnom stanovisku k navrhovanej úprave. Návrh podľa neho nesie znaky zneužitia moci, porušuje právo Únie a má aj finančné riziká. „K záverom odborného stanoviska sa pripojilo ďalších vyše 50 rešpektovaných osobností zo slovenskej justície, akadémie, advokácie a ďalších kľúčových oblastí práva,“ uviedli z inštitútu. Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra SR schválila vláda na sobotnom (22. 11.) rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Opozícia zrušenie úradu kritizovala. Parlament by mal o návrhu rokovať v úvode budúcej schôdze. ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.