Zamotaný škandál po Ficovej debate v Poprade: VIDEO malo usvedčiť Gröhlinga, realita je zrejme inde

POPRAD – Napätie okolo premiérovej návštevy Popradu neutícha. Po ostrej debate, odchode časti študentov a následných politických reakciách sa na sociálnych sieťach objavilo video, ktoré malo dokazovať, že protest študentov bol organizovaný opozíciou. Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval statusom, v ktorom hovorí o „trápnom fejku“. Lenže situácia je zamotanejšia – na videu pravdepodobne nezaznieva jeho meno, ale meno výchovného poradcu z popradského gymnázia.
Robert Fico sa postavil pred mladých študentov v Poprade. Diskusia o medzinárodnej politike sa však rýchlo zmenila na konflikt. Časť študentov prišla na protest v čiernom, niektorí štrngali kľúčmi a keď premiér odkázal, že „keď ste takí hrdinovia, tak tam choďte“, viacerí sa postavili a odišli zo sály. Jeden z nich niesol ukrajinskú vlajku.
Po odchode študentov sa na sociálnych sieťach objavilo video, v ktorom je počuť šepot. Podľa rôznych statusov a postov má údajne dokazovať, že študentov niekto „riadil“ a mal im prikázať zostať v sále. Práve toto video zdieľala aj kontroverzná novinárka Mimi Šramová s komentárom, že „študenti boli koordinovaní opozíciou“. Problém zrejme je, že ľudia začali počuť to, čo chceli počuť.
Gröhling hovorí o fejku, realita môže byť jednoduchšia
Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval svojsky. Oznámil, že video je fejk, a vysmial predstavu, že ovláda študentov „na povel“. „Ficova debata v Poprade bola také fiasko, že najnovšie sa šíri fake video. A zamotali doňho mňa. Na videu Fico reční a zaznie tam šepotajúci hlas akože študentky, ktorá hovorí, že Gröhling študentom prikázal, aby tam ostali hodinu,“ uviedol. V statuse tiež ostro kritizoval správanie premiéra, jeho slovník aj útoky na študentov. Tvrdí, že celé video je len ďalšou propagandou zo strany Smeru, ktorý sa snaží prekryť fiasko z Popradu.
V skutočnosti sa však pravdepodobne nestalo ani jedno – ani manipulácia študentov, ani zásah politika. Tí, ktorí video počuli, upozorňujú, že šepot nehovorí „Gröhling“, ale „Grilling“. A Karol Grilling je výchovný poradca na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Študentky tak pravdepodobne nehovoria o politikovi, ale pedagógovi, ktorý sa na škole skutočne pohybuje a jeho meno znie podobne. To však stačilo na to, aby sa video uchytilo v dezinformačných kruhoch, kde bolo okamžite interpretované ako „dôkaz“, že študentov riadili opoziční politici.