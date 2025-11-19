Polícia pátra po 41-ročnom Lukášovi Hoffmanovi z Veľkých Levár: Nevideli ste ho?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia pátra po 41-ročnom Lukášovi Hoffmanovi z Veľkých Levár (okres Malacky). Naposledy ho videli 17. novembra ráno na adrese trvalého bydliska. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu hľadaného muža.
Muž je vysoký približne 170 centimetrov, má 65 kilogramov, štíhlu postavu a hnedé krátke vlasy. Chýbajú mu predné zuby. Oblečené mal modré nohavice „kapsáče“, bielu mikinu a bundu čiernej farby s nápismi bielej farby, obuté mal červené tenisky.
Akékoľvek informácie o jeho súčasnom pobyte či pohybe je možné nahlásiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.