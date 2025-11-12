Hrôzostrašný prípad z východu Slovenska: Nezvestná tínedžerka sa stala obeťou násilia, bola zamknutá na povale!

TREBIŠOV – 14-ročné dievča, ktoré bolo niekoľko dní nezvestné, sa zrejme stalo obeťou násilia a bolo proti svojej vôli držané v podkroví jedného z rodinných domov. Podľa prvotných informácii polícia v tomto prípade už zadržala jednu podozrivú osobu.
Podľa informácií televízie Markíza mala byť tínedžerka znásilnená a bola proti svojej vôli držaná na povale rodinného domu. Polícia podozrivého podľa dostupných zdrojov zadržala a previezla na výsluch.
"Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
"Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Keďže však poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií môže zmariť ďalšie vyšetrovacie úkony, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, bližšie informácie nateraz poskytovať nebudeme," doplnila Illésová.
Správu budeme aktualizovať...