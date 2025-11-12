Policajti vykonali v maloobchodoch v Bratislavskom kraji preventívnu akciu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Policajti vykonali v utorok (11. 11.) na území Bratislavského kraja akciu na elimináciu majetkovej a násilnej trestnej činnosti v maloobchodoch. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Do akcie, ktorá sa realizovala v dopoludňajších, ale aj večerných hodinách, sa zapojili policajti poriadkovej polície útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ priblížila.
Policajti avizovali, že v takýchto akciách budú pokračovať.