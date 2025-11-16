Ministerstvo vnútra chce upraviť sociálne zabezpečenie policajtov, v praxi nastávajú problémy

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) chce upraviť pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. V praxi sa totiž stretáva s problémami. Novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov chce napríklad zabezpečiť vyplácanie materského vojakom či policajtom, ktorí prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.
„V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, keď policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý prevzal maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, nemohlo byť priznané materské, keďže právna úprava to neumožňuje. Navrhovaná zmena právnej úpravy má priniesť možnosť vzniku nároku na dávku nemocenského zabezpečenia materské aj policajtom alebo profesionálnym vojakom, ktorí sa o maloleté dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu,“ uviedol rezort v materiáli.
Ministerstvo by okrem toho chcelo sprecizovať pojem nezaopatrené dieťa či zmeniť výpočet tehotenského príspevku. Zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku by už po novom nebolo považované za zmenu pomerov.