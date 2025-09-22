Slávneho losa Emila museli v Rakúsku uspať: Cez leto sa prechádzal aj v uliciach Skalice

SATTLEDT - Putovanie losa Emila, ktorý sa stal celebritou tohto leta, sa zatiaľ skončilo. Po tom, čo sa nebezpečne priblížil k diaľnici v Rakúsku, ho museli odborníci uspať a previezť do bezpečia na hraniciach Česka, Rakúska a Nemecka. Teraz si má hľadať nový život v oblasti Národného parku Šumava.
K zásahu došlo v pondelok ráno pri hornorakúskej obci Sattledt. Emil sa dostal len na 200 metrov od nájazdu na diaľnicu A1 a podľa odborníkov sa pokúšal preskočiť oplotenie. To by mohlo spôsobiť tragickú nehodu. Rakúske úrady preto rozhodli o rýchlej akcii. Informoval o tom server regionálneho denníka Oberösterreichische Nachrichten.
„Nehoda by ohrozila životy všetkých zúčastnených,“ vysvetlila Michaela Langerová-Weningerová z krajskej radnice. Hasiči zviera opatrne naložili do vystlaného prívesu a následne ho previezli na okraj Šumavy, kde už žije losia populácia.
Emil putoval naprieč Poľskom a Českou republikou, pričom v auguste si to namieril aj do Skalice. Obyvatelia neverili vlastným očiam, keď sa majestátny tvor prechádzal ulicami mesta. „Keď ti navigácia hovorí, drž sa na sever, ale ty máš vlastný plán. Celebrita tohto leta, los Emil, dnes v rámci svojej európskej tour zavítal až do Skalice,“ zavtipkovalo vtedy mesto na sociálnej sieti.
Sledovanie pokračuje
Aj keď sa Emil presťahoval, fanúšikovia oň neprídu. Dostal ušnú známku s GPS vysielačom, vďaka ktorej budú odborníci i verejnosť vedieť, kam sa jeho cesty budú uberať ďalej. Podľa odborníkov je teraz veľká šanca, že sa pripojí k ďalším losom na Šumave a možno sa v budúcnosti postará aj o potomstvo.
Emil má už viac ako 10-tisíc priaznivcov v špeciálnej facebookovej skupine, ktorá dokumentuje jeho cestu. Reakcie na presun sú rôzne – od obáv, či zmenu prežije bez následkov, cez kritiku, že nemal byť uspatý, až po pochopenie, že tento krok bol pre jeho dobro.