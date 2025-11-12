AKTUÁLNE Tragédia pri hraniciach s Českom: Osobné auto sa zrazilo s kamiónom, jeden mŕtvy! NEPREJAZDNÉ

SKALICA - Stredajšia dopravná nehoda na ceste druhej triedy medzi Skalicou a hraničným priechodom s Českou republikou si vyžiadala jeden ľudský život. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Aktualizované 12:50 Nehoda si vyžiadala obeť. „Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného motorového vozidla náhle meniť smer jazdy a vojsť do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom,“ priblížila polícia. Vodič osobného auta utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Polícia miesto dopravnej nehody dokumentuje. Cesta je momentálne neprejazdná,“ doplnili policajti. Bližšie informácie o nehode poskytnú neskôr.
Úsek cesty druhej triedy medzi Skalicou a hranicami s Českou republikou je pre vážnu dopravnú nehodu neprejazdný. Informovala o tom predtým na sociálnej sieti Zelená vlna STVR. Ide o úsek cesty II/426, neďaleko odbočky na Baťov kanál. „Nákladné autá ho môžu obchádzať cez hraničný priechod Holíč - Hodonín, osobné po súbežne idúcom hlavnom ťahu,“ priblížila Zelená vlna.