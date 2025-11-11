TRAGICKÁ nehoda autobusu pri Hurghade! Desiatky zranených turistov, dvaja mŕtvi

HURGHADA - Neďaleko známeho letoviska v Egypte došlo v dnešných hodinách k veľkej dopravnej nehode. Zranenia utrpelo desiatky turistov, pričom z miesta nehody hlásia najmenej dvoch mŕtvych. Úrady ešte nezverejnili národnosť žiadneho z cestujúcich.
Pri známej dovolenkovej destinácii, ktorú poznajú aj tisíce Slovákov, sa odohrala v dnešných ranných hodinách vážna dopravná nehoda. Na ceste Ras Gharib-Hurghada severne od červeného mora sa autobus zrazil s kamiónom. Ako píše Mirror, v autobuse bolo desiatky turistov zo zahraničia.
Viac ako 20 cudzincov
Z celkového počtu 40 ľudí v autobuse, sa zranilo 36. Z miesta nehody bohužiaľ hlásia aj dvoch mŕtvych. Okrem miestnych Egypťanov bolo medzi pasažiermi aj 24 cudzincov. Zahraničné médiá však zatiaľ neuvádzajú národnosť ani jedného z nich. Mŕtvymi osobami sú vodič a jeho spolujazdec.
Na sociálnych sieťach kolujú správy, že išlo prevažne o ruských turistov. Jednou z mŕtvych má byť žena ruskej národnosti. Tieto informácie sú však stále neoverené.
Na miesto nehody dorazili sanitky a všetkých 36 zranených previezli do okolitých nemocníc. Autobus má vlastniť nemenovaná miestna cestovná kancelária. Vozidlo so 40 osobami na palube sa presúvalo na ceste smerom z Hurghady. Úsek medzi Ras Gharib a Hurghadou patrí medzi dlhšie vzdialenosti. Priemernou rýchlosťou trvá cesta zhruba 5 hodín. Do týchto chvíľ sa nevie, kam mal autobus namierené.
Ohľadom neuvedenej národnosti cestujúcich v autobuse sme sa obrátili na Ministerstvo zahraničných vecí SR.