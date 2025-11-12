Polícia zverejnila VIDEO šialenej jazdy opitého cudzinca: Na D1 driftoval za volantom kamióna!

BRNO – Scény ako z akčného filmu sa odohrali na českej diaľnici D1. Cudzinec za volantom kamióna v podnapitom stave nebezpečne driftoval, poškodil zvodidlá a ohrozoval desiatky vodičov. Jeho nebezpečná jazda skončila až po viac ako štyridsiatich kilometroch, keď ho zastavila polícia.
Podľa informácií českej polície si ostatní vodiči všimli podivné správanie kamiónu už na 70. kilometri diaľnice D1 smerom na Brno. Vodič s ťažkou jazdnou súpravou narazil do oceľových zvodidiel a len zázrakom sa neprevrátil cez celú cestu. Napriek incidentu však pokračoval v jazde, akoby sa nič nestalo.
Policajná hliadka ho dokázala zastaviť až na 117. kilometri diaľnice. Po kontrole dokladov sa potvrdilo, že ide o opitého cudzinca, ktorý nafúkal 1,29 promile alkoholu. Opakovaná skúška ukázala 1,19 promile, čo potvrdilo, že je v podnapitom stave.
Muž podľa polície odmietol lekárske vyšetrenie aj odber krvi. Policajti mu preto zadržali vodičský preukaz, zakázali ďalšiu jazdu a previezli ho na policajnú stanicu. Tam ho za prítomnosti tlmočníka vypočuli a obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.