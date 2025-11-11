Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na uzávierku diaľnice D1 smerom do Bratislavy: Prebiehať budú stavebné práce

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Úsek diaľnice D1 pri Bratislave smerom do mesta bude od štvrtka (13. 11.) do nedele (16. 11.) pre stavebné práce na stavbe Bratislava - Triblavina uzavretý. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

NDS vysvetlila, že niektoré práce v rámci rozširovania diaľnice nie je možné vykonať počas živej premávky. „Od štvrtkovej noci od 22.00 h bude preto diaľnica D1 pri Bratislave uzatvorená v smere do hlavného mesta. Uzávera potrvá do nedeľného neskorého poobedia. Počas ďalšieho víkendu je plánovaná uzávera v opačnom smere. Posledné slovo však bude mať počasie,“ ozrejmila. Dodala, že počas štvrtkovej noci a celého piatka motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. „Alebo budú môcť pokračovať po D1 a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču či do Jaroviec,“ spresnili diaľničiari.

Od piatkového večera sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Diaľnica bude motoristom opäť k dispozícii v nedeľu v neskorých poobedných hodinách. „Počas uzávery prebehne frézovanie približne polkilometrového úseku, budú sa klásť nové asfaltové vrstvy a prebehne aj demontáž zvodidiel a realizácia dočasného a trvalého dopravného značenia,“ špecifikovala NDS.

Uzávera umožní montáž ťažkého dopravného portálu

Uzávera je podľa nej nevyhnutná aj pre vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. „Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné inštalovať počas živej či obmedzenej dopravy. O uzávere NDS operatívne komunikovala aj so Železnicami Slovenskej republiky, ktoré sa budú snažiť maximalizovať priepustnosť trate v okolí železničnej stanice Pezinok,“ konštatovala.

