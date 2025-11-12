Vodiči, pozor! Na frekventovanej bratislavskej D1-tke plánovali uzávierku: Dopravcovia na poslednú chvíľu menia plány

BRATISLAVA - Vodiči pri hlavnom meste si pôvodne mali prichystať poriadnu dávku trpezlivosti. Predovšetkým išlo o tých, ktorí sa pravidelne presúvajú smerom k neďalekej Trnave. Práve na tejto trase na diaľničnom úseku D1 totiž cestári plánovali zaviesť rozsiahlu uzáveru. Rozhodol však iný faktor, a tak menia plány.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o uzávierke spolu s interaktívnou mapou informovala na sociálnej sieti. Tá však v stredu 12. novembra o 13:33 hodine náhle zmenila plány.
"Národná diaľničná spoločnosť ruší avizovanú uzáveru diaľnice D1 v smere do hlavného mesta. O odklade uzávery rozhodla najmä aktuálne komplikovanejšia dopravná situácia v okolí Bratislavy," napísala NDS.
Pôvodné plány však hovorili o uzávere, ako vidieť na obrázkoch s mapou nižšie.
Čo mali počas uzávierky vykonávať?
Počas uzávierky podľa cestárov malo prebehnúť frézovanie, pokládka nových asfaltových vrstiev a demontáž zvodidiel, spolu s realizáciou dočasného a trvalého dopravného značenia.