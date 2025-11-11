Šutajovi Eštokovi zablokoval exekútor účet! Čurillovcom musí zaplatiť 90-tisíc: Na výroku trvám, reaguje minister

BRATISLAVA - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Šutaj Eštok v reakcii na rozhodnutie súdu uviedol, že neustúpi a nenechá sa zastrašiť. Postup súdu považuje za neprijateľný a podozrivý z politickej motivácie.
O prehre Matúša Šutaja Eštoka s čurillovcami na súde informoval na sociálnej sieti o advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. „Žalovaný minister bol však natoľko pasívny, že po doručení rozsudku (opäť do jeho elektronickej schránky) nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní na to aj vykonateľným. Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol Kubina.
Advokát doplnil, že Šutaj Eštok musí zaplatiť aj odmenu exekútora. „Dobrovoľným zaplatením do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie si ju môže znížiť,“ vysvetlil. Ako Kubina dodal, minister musí odškodné Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi zaplatiť zo svojich peňazí, pretože žalobu na neho podali ako na fyzickú osobu. Policajti nežalovali ministerstvo.
Výroky o čurillovcoch a Černákovi spustili lavínu
Kubina pripomenul, že Šutaj Eštok v apríli spomenul vo verejnom príspevku na sociálnej sieti čurillovcov a Mikuláša Černáka. Vo vyjadrení sa sťažoval, z akých ľudí robí „niekto“ hrdinov. Policajti tak v máji podali žalobu na ochranu osobnosti. Rozsudok pre zmeškanie súd vyhlásil 10. septembra. Právoplatným sa stal 14. októbra a vykonateľným 18. októbra. O dva dni neskôr podali policajti na exekučný súd návrh na ministrovu exekúciu. Minister tak má podľa ich advokáta na účte v banke zablokovanú celú sumu odškodného.
Kubina predpokladá, že prípad vyvolá ešte množstvo otázok. „Všetky politicky činné osoby, ktoré majú vo zvyku verejne dehonestovať čurillovcov nepravdivými tvrdeniami, by si však mali uvedomiť, že ich verejne vyslovené dehonestujúce výroky majú nielen svoju váhu, ale aj svoju cenu. Všetky ich dehonestujúce výroky, ktoré vyhodnotíme ako speňažiteľné, aj budú speňažené,“ vyhlásil.
Reakcia Šutaja Eštoka
Minister vnútra Šutaj Eštok v reakcii na rozhodnutie súdu uviedol, že neustúpi a nenechá sa zastrašiť. Postup súdu považuje za neprijateľný. "Začiatkom roka som reagoval na aktivistické médiá a opozíciu, ktoré z obvinených čurillovcov robia hrdinov a svätcov, čo kategoricky odmietam. Vtedy som napísal, že 'zločinci sa stali hrdinami' a na svojom výroku trvám a kedykoľvek ho zopakujem," povedal s tým, že táto partia nemôže byť považovaná za vzor bezúhonných policajtov. Dodal, že nebude pred týmto ľuďmi ustupovať ani "sklánať hlavu".
"Pred niekoľkými dňami som sa dozvedel, že proti mne čurillovci podali žalobu a sudca rozhodol bez môjho vypočutia a bez riadneho dokazovania v ich prospech. Sudca poslal informácie o súdnom spore do mojej elektronickej schránky, ktorú síce mám, ale vzhľadom na svoju vyťaženosť ju prakticky nevyužívam. Vrcholom je, že sa nepokúšal inou cestou zistiť, či o žalobe viem. Každý vie, kde sa zdržiavam ako minister vnútra, ako predseda politickej strany a kde bývam. Tento postup považujem za neprijateľný a podozrivý z politickej motivácie," uviedol na sociálnej sieti s tým, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby toto "pochybné rozhodnutie zvrátil".