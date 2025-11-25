AKTUÁLNE Šutaj Eštok bojuje o zvrátenie rozsudku: Minister žiada zrušenie súdneho verdiktu aj exekúcie

BRATISLAVA – Spor medzi ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a skupinou vyšetrovateľov známych ako čurillovci sa dostáva do ďalšej fázy. Po tom, čo minister prehral súd pre neprebratú elektronickú poštu a čelí exekúcii, podnikol ďalší krok. Podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku aj exekúcie.
Ako upozornil Denník N, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore s policajtmi zo skupiny čurillovcov. Súčasťou podania je aj požiadavka na zastavenie exekúcie, ktorá mu bola nariadená po právoplatnosti verdiktu. "Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto veci využil všetky dostupné právne prostriedky v zmysle platnej legislatívy,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Kontroverzný rozsudok vznikol v dôsledku tzv. fikcie doručenia. Minister nereagoval na elektronickú poštu doručovanú do jeho aktivovanej e-schránky. Sudca následne rozhodol bez jeho účasti – „kontumačne“. Rozsudok mu ukladá povinnosť ospravedlniť sa Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi. Spolu im má zaplatiť 90-tisíc eur plus trovy konania a úroky.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.