Ohavný čin ruskej blogerky: Syna zavrela do vreca a odsala z neho vzduch! Na jeho kriku sa smiala

SARATOV - Na ruských sociálnych sieťach vzbudilo obrovský rozruch video, na ktorom populárna blogerka zo Saratova vloží vlastné dieťa do plastového vakuového vreca a vysávačom z neho odstráni vzduch. Krátky „žartík“ mal pobaviť sledovateľov, namiesto toho vyvolal ostré reakcie a podľa ruských médií môže mať pre ženu vážne následky.
Krátke video, veľký škandál
Na profile 36-ročnej Anny Saparinovej, ktorá sa na internete prezentuje ako mama radí mama, sa objavili zábery, pri ktorých divákom tuhla krv v žilách. Blogerka vložila syna do veľkého uzatvárateľného vreca, zapla vysávač a nechala ho niekoľko sekúnd v prostredí bez prístupu vzduchu. Chlapec sa okamžite rozplakal a volal o pomoc.
Ako uvádza ruský web Life.ru, žena k videu pridala „vtipný“ popis: vraj ide o spôsob, ako „zastaviť prívod kyslíka“. V klipe je cez obraz umiestnený text: „Keď bol tretí týždeň na PN…“ – akoby malo ísť o ironický komentár k dlhej chorobe v rodine.
Reakcia verejnosti: od humoru ďaleko
Sledovatelia však nevideli nič zábavné. Sociálne siete okamžite zaplavili kritické komentáre, v ktorých ľudia upozorňovali, že dieťa mohlo utrpieť vážne zranenia alebo sa dokonca zadusiť. Mnohí žiadali, aby sa prípadom zaoberali úrady zodpovedné za ochranu detí.
Life.ru píše, že video medzitým z profilu zmizlo, no bolo už príliš neskoro na to, aby žena unikla pozornosti verejnosti aj úradov.
Vyšetrovanie je na spadnutie
Podľa ruských médií sa Saparinovej pravdepodobne nevyhne kontrola sociálnych služieb. Takýto postup matky môže byť posúdený ako ohrozenie života a zdravia dieťaťa, čo môže mať v Rusku vážne právne dôsledky.