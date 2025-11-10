PS žiada mimoriadny výbor: Ide o výstavbu severného obchvatu Prešova

BRATISLAVA - Zmena harmonogramu prác na severnom obchvate mesta Prešov Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) by mohla viesť k predĺženiu výstavby minimálne o rok a hrozí aj reálne pozastavenie výstavby. Vyhlásil to v pondelok poslanec opozičného PS Richard Dubovický.
Hnutie v tejto súvislosti požiadalo o zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre regionálny rozvoj a verejnú správu. Postup NDS podľa Dubovického predstavuje vážne ohrozenie dopravnej situácie a regionálneho rozvoja celého východného Slovenska.
Rýchlostná cesta R4 je kľúčová stavba
„Rýchlostná cesta R4 je kľúčová stavba pre východné Slovensko a pre Prešov. Predĺženie dokončenia prác o jeden rok nie je akceptovateľné, a preto budem žiadať jasné odpovede od NDS aj od ministerstva,“ uviedol opozičný poslanec, ktorý v tejto veci zároveň podal interpeláciu na ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smer-SD) a infožiadosť na NDS. Na mimoriadne rokovanie výboru chce Dubovický prizvať ministra dopravy, zástupcov NDS, ako aj predstaviteľov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja.
Opozičné PS zároveň avizovalo, že sa pripája k iniciatíve občianskych združení, starostov a primátorov a podporí protestné zhromaždenie v Prešove, ktoré sa uskutoční v stredu 12. novembra. Ako v pondelok informovala NDS, práce na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa, pokračujú. V súčasnosti sa sústreďujú najmä na výstavbu mostných objektov. Čoskoro dokončia aj okružnú križovatku pri Kapušanoch, ktorá odbremení premávku od stavebných mechanizmov.