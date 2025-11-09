Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Poslankyne Progresívneho Slovenska navrhli vytvoriť rámec na ochranu osôb v športovom prostredí

BRATISLAVA - Poslankyne Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Natália Nash a Ingrid Kosová navrhujú zaviesť legislatívny rámec pre ochranu osôb v športovom prostredí (tzv. safeguarding). Návrh predložili v novele zákona o športe. Vytvoriť by sa podľa nich mali účinné preventívne a reaktívne mechanizmy na predchádzanie a riešenie násilia, zneužívania, obťažovania a zanedbávania v športe.

„Návrh zákona reaguje na rastúcu potrebu vytvoriť v športe bezpečné, rešpektujúce a inkluzívne prostredie pre všetkých, s osobitným dôrazom na ochranu najzraniteľnejších skupín, akými sú deti a ženy,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe návrhu.

PS chce zaviesť do zákona o športe definíciu pojmov ako „ochrana v športe (safeguarding)“, „bezpečné prostredie“, rôzne formy zneužívania a zanedbávania, čím by sa vytvoril základ pre ďalšie opatrenia. Zákon by tiež po novom ukladal národným športovým zväzom, klubom a iným organizáciám, ktoré pracujú s deťmi alebo zraniteľnými osobami, rôzne povinnosti. Medzi nimi napríklad povinnosť vykonať posúdenie rizík, zaviesť interné predpisy a postupy pre nahlasovanie incidentov a zaistiť bezpečný výber osôb pracujúcich s mládežou.

Podľa poslankýň je tiež potrebné stanoviť požiadavky na osoby pracujúce s deťmi, napríklad povinné overenie spôsobilosti na prácu s deťmi, preukázanie bezúhonnosti alebo povinné absolvovanie vzdelávania v oblasti ochrany v športe. V organizáciách by chceli aj zriadiť funkciu „osoby zodpovednej za ochranu“. Mala by byť prvým kontaktným bodom pre nahlasovanie podnetov, tiež by mohla poskytovať poradenstvo a zabezpečovať komunikáciu s vedením organizácie.

