Obrovská akcia s veľkými darmi: Ministerstvo športu rozdalo seniorom v šekoch 120-tisíc eur! Nie sú kryté

BRATISLAVA - Zvolali stretnutie s Jednotou dôchodcov, darovali im šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré majú byť prioritne na šport, no môžu ich využiť na čokoľvek. Následne však priznali, že šeky nie sú kryté. Podľa štátneho Tiposu, ktoré chce peniaze rozdávať každý rok, musí o ne mimovládka najskôr požiadať. Aktuálne majú šeky hodnoty plastovej karty, na ktorej boli vytlačené a Tipos na otázky, či sa môže stať, že peniaze nedostanú, neodpovedá.
Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak vo štvrtok 6. novembra zvolal tlačovú konferenciu, kde pred novinárov predstúpil spolu so zástupcami mimovládky Jednota dôchodcov. Na nej rozdal seniorom obrovské šeky v hodnote 15-tisíc eur, do každého kraja. Spolu tak na šekoch bolo 120.tisíc eur, ktoré chce prostredníctvom štátneho Tiposu rozdávať každoročne. Prioritne majú byť určené na športové aktivity seniorov, no podľa Huliaka nielen na to. Použiť ich môžu aj na chlebíčky či vodu. "V rámci športových aktivít majú právo sa najesť, mať vodu, občerstvenie," povedal Huliak. "Ide o to, aby sa tam cítili dobre, lebo spravidla, keď robíme športové hry, tak je to aj s nocľahom na jednu noc, prípadne na dve," povedal predseda JDS Michal Kotian.
Okrem toho však rozdanie šekov bolo naozaj symbolické a ich hodnota je aktuálne rovnaká, ako hodnota plastovej kartičky, na ktorej sú vytlačené. Šeky totiž nemajú byť kryté, pretože v súčasnosti neexistuj žiadne darovacie zmluvy a aby Jednota dôchodcov získala peniaze, musí o ne požiadať. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.
„Žiadatelia v rámci tohto procesu predkladajú oficiálnu žiadosť o dar a po jej doručení je žiadosť posúdená z hľadiska súladu s cieľmi a aktivitami spoločnosti. Až následne budú vypracované a uzatvorené darovacie zmluvy,“ napísal TIPOS v stanovisku. Otázkou však ostáva, či sa môže stať, že by mimovládka peniaze vyplatené nedostala. Štátna firma na to však neodpovedá.
Minister športu pritom nevysvetlil ani to, prečo na získanie príspevku vybral práve danú mimovládku a nie iné organizácie, ktoré sa venujú športu pre seniorov, či inej dôchodcovskej organizácii.
Politici sa búria
Huliak však upozornil na to, že prostriedky pochádzajú z príjmov, ktoré štát dostáva z prevádzky hazardu. „Neviem si predstaviť lepšie zhodnotenie takýchto peňazí, ako nimi podporiť aktivity pomáhajúce seniorom udržať sa v dobrej zdravotnej kondícii,“ upozornil Huliak. Priznal, že k novej forme podpory ho inšpirovali stretnutia i diskusie so seniormi naprieč Slovenskom, ktoré poukázali na nedostatočnú podporu športovo a pohybovo stále aktívnych ľudí v zrelom veku. Huliak zdôraznil, že podpora športu musí byť zameraná na všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov.
Predseda JDS Michal Kotian ocenil podporu ministerstva, upozornil na športové aktivity, ktoré organizuje seniorská organizácia v jednotlivých krajoch, spomenul súťaže v behu či turnaje v petangu. „Prostriedky využijeme na zabezpečenie takýchto podujatí na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, rovnako na náklady súvisiace s účasťou na týchto podujatiach,“ upozornil Kotian. Prostriedky chce organizácia využiť aj na organizáciu turistických podujatí, o ktoré je medzi členmi JDS záujem. Aj on verí, že podpora športových a pohybových aktivít prinesie výrazný benefit pre fyzické i mentálne zdravie seniorov.
Voči tomuto kroku a už búria aj politici. "Minister Huliak by sa nemal tváriť, že je kráľ, ktorý sedí na mešci a rozdáva. A ani nie zo svojho," povedala opozičná poslankyňa parlamentu Simona Petrík (PS). Rovnako to vidí aj šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. "Sú to peniaze od ľudí, a druhá vec, sú to peniaze, ktoré ničia rodiny, lebo akýkoľvek hazard ničí rodiny," uviedol.