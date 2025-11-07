Premiérovi došiel čas: Sankcie dlhovej brzdy udrú už v TENTO deň v plnej sile! Vláda musí znova požiadať o dôveru

BRATISLAVA – Vláde došiel čas. Výška verejného dlhu na Slovensku je v súčasnosti v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, s čím je spojené isté uťahovanie opaskov. Podľa zákona sa najprísnejšie sankcie neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde. Toto obdobie sa súčasnému kabinetu končí 22. novembra 2025. Od tohto dátumu budú aktivované všetky sankcie, vrátane povinnosti vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery.
Ako celý mechanizmus funguje? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vysvetlila, že v roku 2025 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády a vláda bude musieť predložiť na rokovanie Národnej rady tiež návrh opatrení na zníženie dlhu, čo zvykne robiť každý rok v novembri alebo decembri.
Avšak keďže jej ubehli dva roky a končím im 22. novembra výnimka na prísnejšie sankcie, dôjde k tomuto dňu k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády. Keďže však vláda predložila rozpočet a NR SR ho následne schválila ešte pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte v tomto roku uplatnené.
Avšak naplní sa povinnosť vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery. „Keďže na splnenie tejto povinnosti nie je formálne stanovená lehota, čo ani v ústavných textoch nebýva bežné, vláde prináleží splniť ju bezodkladne, teda do konca roka,“ predpokladá fiškálna rada.
V roku 2026 potom naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda bude povinná predložiť na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu a bude zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. Zároveň bude musieť kabinet podľa RRZ opäť požiadať parlament o vyslovenie dôvery, a to bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok, ktorú Štatistický úrad SR zverejní v apríli. „K 15. októbru bude vláda povinná predložiť do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami,“ avizuje RRZ.
Všetky tieto sankcie budú pritom platiť aj vo volebnom roku 2027.Vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok a keďže do 15. októbra pravdepodobne nevznikne nová vláda a nezíska dôveru parlamentu, doterajší kabinet bude povinný opäť predložiť návrh na vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. „V prípade vyslovenia dôvery novej vláde po voľbách sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie (zmrazenie rezervy vlády a predsedu vlády, vyrovnaný alebo prebytkový návrh rozpočtu s nerastúcimi výdavkami, hlasovanie o vyslovení dôvery vláde) odo dňa vyslovenia dôvery,“ doplnili.
Šibeničný 22. november 2025
Opozícia už bije do stola a prízvukuje, že vláda musí znovu požiadať o dôveru. Podľa Progresívneho Slovenska má mesiac a pol na to, aby ukázala, či sme ešte demokratickou krajinou. Krajina, v ktorej vláda úmyselne porušuje ústavu, sa už demokratickou podľa člena výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS) nazývať nemôže. „Lehota začne plynúť 22. novembra, potom majú 30 dní. Chápem, že sú z toho nervózni, lebo nevedia, či majú dôveru, ale ústava im nedáva na výber,“ zdôraznil Kišš s tým, že pre zákon o hazarde je koaličná väčšina znovu v ohrození. „Pri znížení trestov za korupciu sa nehádajú, to im všetkým vyhovuje. Spory neprichádzajú ani pri pomoci ľuďom, tí ich nezaujímajú. Minulý rok sme tu však mali koaličnú krízu pre fleky, teraz ide o peniaze. To jediné ich zaujíma,“ dodal.
Koalícia si je svojej povinnosti vedomá
Toho, čo káže zákon, sú si ale dobre vedomí aj v koalícii. Podľa ministra práce Erika Tomáša by mala vláda požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025. S tým súhlasil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Ak to zákon o dlhovej brzde vyžaduje, tak vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente čo najrýchlejšie po spomínanom dátume,“ uviedol Tomáš.
K tejto téme sa vyjadril aj Richard Takáč (Smer-SD), ktorý spresnil, že na základe informácií z Ministerstva financií SR bude musieť byť vyslovenie dôvery vlády v parlamente predložené do konca roka, zatiaľ však nie je podľa neho známy žiadny dátum.
Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Ten môže byť podľa Takáča predložený, ale nemusí byť schválený. Tomáš s Druckerom sa zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.