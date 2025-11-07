Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Premiérovi došiel čas: Sankcie dlhovej brzdy udrú už v TENTO deň v plnej sile! Vláda musí znova požiadať o dôveru

Predseda vlády SR Robert Fico. Zobraziť galériu (2)
Predseda vlády SR Robert Fico. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA – Vláde došiel čas. Výška verejného dlhu na Slovensku je v súčasnosti v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, s čím je spojené isté uťahovanie opaskov. Podľa zákona sa najprísnejšie sankcie neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde. Toto obdobie sa súčasnému kabinetu končí 22. novembra 2025. Od tohto dátumu budú aktivované všetky sankcie, vrátane povinnosti vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery.

Ako celý mechanizmus funguje? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vysvetlila, že v roku 2025 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády a vláda bude musieť predložiť na rokovanie Národnej rady tiež návrh opatrení na zníženie dlhu, čo zvykne robiť každý rok v novembri alebo decembri.

Avšak keďže jej ubehli dva roky a končím im 22. novembra výnimka na prísnejšie sankcie, dôjde k tomuto dňu k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády. Keďže však vláda predložila rozpočet a NR SR ho následne schválila ešte pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte v tomto roku uplatnené.

Avšak naplní sa povinnosť vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery. „Keďže na splnenie tejto povinnosti nie je formálne stanovená lehota, čo ani v ústavných textoch nebýva bežné, vláde prináleží splniť ju bezodkladne, teda do konca roka,“ predpokladá fiškálna rada.

Premiérovi došiel čas: Sankcie
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť)

V roku 2026 potom naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda bude povinná predložiť na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu a bude zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. Zároveň bude musieť kabinet podľa RRZ opäť požiadať parlament o vyslovenie dôvery, a to bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok, ktorú Štatistický úrad SR zverejní v apríli. „K 15. októbru bude vláda povinná predložiť do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami,“ avizuje RRZ.

Všetky tieto sankcie budú pritom platiť aj vo volebnom roku 2027.Vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok a keďže do 15. októbra pravdepodobne nevznikne nová vláda a nezíska dôveru parlamentu, doterajší kabinet bude povinný opäť predložiť návrh na vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. „V prípade vyslovenia dôvery novej vláde po voľbách sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie (zmrazenie rezervy vlády a predsedu vlády, vyrovnaný alebo prebytkový návrh rozpočtu s nerastúcimi výdavkami, hlasovanie o vyslovení dôvery vláde) odo dňa vyslovenia dôvery,“ doplnili. 

Šibeničný 22. november 2025

Opozícia už bije do stola a prízvukuje, že vláda musí znovu požiadať o dôveru. Podľa Progresívneho Slovenska má mesiac a pol na to, aby ukázala, či sme ešte demokratickou krajinou. Krajina, v ktorej vláda úmyselne porušuje ústavu, sa už demokratickou podľa člena výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS) nazývať nemôže. „Lehota začne plynúť 22. novembra, potom majú 30 dní. Chápem, že sú z toho nervózni, lebo nevedia, či majú dôveru, ale ústava im nedáva na výber,“ zdôraznil Kišš s tým, že pre zákon o hazarde je koaličná väčšina znovu v ohrození. „Pri znížení trestov za korupciu sa nehádajú, to im všetkým vyhovuje. Spory neprichádzajú ani pri pomoci ľuďom, tí ich nezaujímajú. Minulý rok sme tu však mali koaličnú krízu pre fleky, teraz ide o peniaze. To jediné ich zaujíma,“ dodal. 

Koalícia si je svojej povinnosti vedomá 

Toho, čo káže zákon, sú si ale dobre vedomí aj v koalícii. Podľa ministra práce Erika Tomáša by mala vláda požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025. S tým súhlasil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Ak to zákon o dlhovej brzde vyžaduje, tak vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente čo najrýchlejšie po spomínanom dátume,“ uviedol Tomáš.

K tejto téme sa vyjadril aj Richard Takáč (Smer-SD), ktorý spresnil, že na základe informácií z Ministerstva financií SR bude musieť byť vyslovenie dôvery vlády v parlamente predložené do konca roka, zatiaľ však nie je podľa neho známy žiadny dátum.

Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Ten môže byť podľa Takáča predložený, ale nemusí byť schválený. Tomáš s Druckerom sa zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.

Viac o téme: Verejné financieVerejný dlhDlhová brzdaRada pre rozpočtovú zodpovednosťZákon o dlhovej brzde
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Prominenti
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Futbal
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Auto-Moto

Domáce správy

Vodiči, spozornite! Vo viacerých
Vodiči, spozornite! Vo viacerých okresoch Slovenska treba počítať s hmlou
Domáce
Predseda vlády SR Robert
Premiérovi došiel čas: Sankcie dlhovej brzdy udrú už v TENTO deň v plnej sile! Vláda musí znova požiadať o dôveru
Domáce
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý strávil 4 roky vo väzení: Bitky, špina, drogy a ľudia bez duše!
Domáce
Štyria muži z Maďarska sú obvinení z krádeže v zberných surovinách v Humennom
Štyria muži z Maďarska sú obvinení z krádeže v zberných surovinách v Humennom
Humenné

Zahraničné

V blízkosti Chartúmu došlo
V blízkosti Chartúmu došlo k explóziám: TOTO je dôvod
Zahraničné
Medzinárodné stabilizačné sily podľa
Medzinárodné stabilizačné sily podľa Trumpa dorazia čoskoro do Pásma Gazy: Je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu
Zahraničné
Už si nemôžu vybrať
Už si nemôžu vybrať pohlavie: Súd schválil Trumpovu politiku týkajúcu sa pasov transrodových osôb
Zahraničné
Sýrsky prezident Ahmad Šara
Bezpečnostná rada OSN zrušila sankcie voči prezidentovi Sýrie
Zahraničné

Prominenti

Robert De Niro
ÚTEK z Ameriky? De Niro rozvíril fámy o sťahovaní!
Zahraniční prominenti
Petra Tóthová
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Domáci prominenti
Známy herec v úprimnej
Známy herec v úprimnej spovedi: Je GEJ, ale... Nie je dobre, aby mali dvaja muži dieťa!
Domáci prominenti
Ľubo Paulovič by dnes
Ľubo Paulovič by dnes slávil 73. narodeniny: Legendárny herec ožil v POSLEDNEJ role ako krutý človek!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tento MÝTUS vás môže
Tento MÝTUS vás môže stáť zdravie: Stačí odkrojiť plesnivý kúsok jedla alebo ho musíte vyhodiť celé? Odborník má jasno!
Zaujímavosti
FOTO Myslela si, že stretla
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Zaujímavosti
Podľa vedcov hrozí ľuďom
Podľa vedcov hrozí ľuďom s TOUTO krvnou skupinou vyššie riziko cievnej mozgovej príhody!
vysetrenie.sk
Bizarné pravidlo z práce:
Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?

Šport

Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Konferenčná liga
Weiss pomenoval problém Slovana: Možno je chyba vo mne, niektorí hráči už majú najlepšie za sebou
Weiss pomenoval problém Slovana: Možno je chyba vo mne, niektorí hráči už majú najlepšie za sebou
Konferenčná liga
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Reprezentácia
Slovenský reprezentant pomohol tureckému tímu k výprasku, Sparta doma bodovala s Poliakmi
Slovenský reprezentant pomohol tureckému tímu k výprasku, Sparta doma bodovala s Poliakmi
Konferenčná liga

Auto-moto

TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Koláče a torty
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov

Technológie

Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
Filmy a seriály
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
Veda a výskum
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Bezpečnosť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Vesmír

Bývanie

Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o Nikolete Macháčovej: Navštívila viac než 40 krajín, čo o sebe ešte prezradila?
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o Nikolete Macháčovej: Navštívila viac než 40 krajín, čo o sebe ešte prezradila?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Predseda vlády SR Robert
Domáce
Premiérovi došiel čas: Sankcie dlhovej brzdy udrú už v TENTO deň v plnej sile! Vláda musí znova požiadať o dôveru
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý
Domáce
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý strávil 4 roky vo väzení: Bitky, špina, drogy a ľudia bez duše!
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo v Pokrovsku, jednotky tam bojujú od domu k domu
Každý štvrtý Slovák žije
Domáce
Každý štvrtý Slovák žije od výplaty k výplate: Analýza ukázala, že krajina naráža na svoje limity!

Ďalšie zo Zoznamu