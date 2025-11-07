Situácia jednorodičovských rodín sa z mesiaca na mesiac zhoršuje, uviedlo Progresívne Slovensko

BRATISLAVA - Jednorodičovské rodiny potrebujú systematickú a adresnú pomoc, lebo ich situácia sa zhoršuje, štát ich však musí vedieť identifikovať. Dnes to nedokáže bez definície jednorodičovskej domácnosti. Uviedli to v piatok na brífingu poslankyne Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS). Poslankyne preto predkladajú na najbližšiu schôdzu NR SR legislatívu, ktorá takúto definíciu prináša.
„Ak chceme jednorodičom pomôcť, musí ich štát vedieť identifikovať. Dnes to však nedokáže, bez jasnej definície jednorodičovskej domácnosti sa pomoc nikdy nedostane tam, kam má. Preto už druhýkrát tento rok predkladáme návrh novely zákona, ktorá túto definíciu prináša,“ spresnila Veronika Šrobová, poslankyňa NR SR.
Ak by minister Erik Tomáš (Hlas-SD) téme rozumel, spomínaná definícia by podľa nej bola preňho prioritou. Ďalší problém v plánovanej pomoci je, že bude prichádzať cez poradne komplexnej pomoci. „Ak by boli úspešným projektom, minister Tomáš by sa nimi chválil každý deň,“ poznamenala. Keby vláda Roberta Fica (Smer-SD) poznala realitu na Slovensku, vedela by, že je tu viac ako 210.000 jednorodičovských rodín s deťmi do 18 rokov, z ktorých takmer 40 percent je v pásme chudoby a toto číslo stále rastie.
Prvácky príplatok k prídavku na dieťa
PS podľa slov Simony Petrík, podpredsedníčky PS a Výboru NR SR pre sociálne veci chce zvýšiť prvácky príplatok k prídavku na dieťa, ktorý je určený na školské potreby, a to zo 110 na 150 eur. „Navrhujeme posunúť vyplatenie tohto príplatku už na júl, pretože v súčasnosti ho rodiny častokrát dostávajú až v októbri, čo je veľmi neskoro, pretože finančné náklady im vznikajú už počas leta,“ spresnila Petrík.
„Druhým riešením je predlženie nároku na hradené pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14 dní pre jednorodičov. Tým tretím opatrením je zvýšenie počtu dní tzv. OČR-ky, a to na 21 dní,“ dodala Petrík. „Ak chce koalícia na Slovensku rodinám skutočne pomôcť, môžu to ukázať už rovno pri hlasovaní o našom návrhu zákona a môžu ho podporiť,“ uzavrela Lucia Plaváková, poslankyňa NR SR.
„Ako je už známe, minister práce Erik Tomáš spoločne s organizáciami zastrešujúcimi jednorodičov predstavili systémové opatrenia na pomoc samoživiteľom. Tie začnú platiť začiatkom budúceho roka. V tom kontexte je iniciatíva PS až úsmevná, keďže viaceré ich opatrenia kopírujú tie, ktoré už navrhlo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedlo v reakcii na brífing PS tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Tomáš 20. októbra oznámil, že spúšťa projekt zameraný na podporu jednorodičov, ktorého cieľom je pomôcť tejto skupine obyvateľstva postaviť sa na vlastné nohy v novej životnej situácii. Jednorodičom by po novom mali pomáhať vysporiadať sa s ich situáciou odborní pracovníci v poradniach komplexnej pomoci.