Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!

BRATISLAVA - Nevyhnutná konsolidácia financií sa podpísala aj na tom, že vláda nariadila zrušiť viaceré dni pracovného pokoja. Niektoré dočasne, no niektoré úplne, ako napríklad Deň boja za slobodu a demokraciu. Proti tomuto rozhodnutiu sa vzbúrilo viacero spoločností.
Výnimočný 17. november je totiž pre viacerých v spoločnosti stále symbolom toho, na čom bola postavená ponovembrová demokratická myšlienka nového štátu a fungovania slobody a demokracie ako takej. Sú si toho vedomé aj ikonické firmy a spoločnosti, ktoré boli na Slovensku buď priamo založené, alebo tie, ktoré tu pôsobia.
Medzi prvými, ktorí sa voči rozhodnutiu vlády svojským spôsobom a jednoznačne postavili, bola Slovenská sporiteľňa, ktorá pre zamestnancov zaviedla platené voľno. Ide o viac ako 3 500 zamestnancov.
Z polovice si tento záväzok voči zamestnancom uplatnila aj Všeobecná úverová banka, ktorá dáva na pondelok 17. novembra "len" popoludňajšie voľno, čo jej bolo aj v komentárovej sekcii poriadne vytknuté.
Ďalšími spoločnosťami, ktoré idú pre svojich zamestnancov uplatniť voľno na 17. novembra sú také zvučné mená, ako:
- Asseco
- Hewlett Packard (HP) Enterprise Slovakia
- Ringier
- Novo Nordisk
- Sensoneo
- Curaprox
- Cerva Slovensko
- TRIAD Advertising
- Scania Slovakia
- MB Panónska (Mercedes-Benz partner v Bratislave)
- Goriffee
- Deti v aute