Prezident Pellegrini k nehode vlakov: Príčiny je potrebné čím skôr vyšetriť

BRATISLAVA - Príčiny nedeľnej vlakovej nehody na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť, aby po druhej takejto udalosti v krátkom čase ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu a mohli stále dôverovať jej bezpečnosti. Na sociálnej sieti to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zaželal zraneným skoré uzdravenie a poďakoval sa aj záchranným zložkám.
„Želám všetkým zraneným zo zrážky vlakov pri Pezinku čo najmenej bolesti a čo najskoršie uzdravenie. Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich profesionálny zásah,“ uviedol prezident. Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, viac ako desať ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
VIDEO