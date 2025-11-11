Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Prezident Pellegrini na pietnom akte s Rašim a Kaliňákom: Svet bez vojny je ich najväčším odkazom

BRATISLAVA - Najväčšou poctou padlým je svet, v ktorom vojna nemá priestor. Výročie konca prvej svetovej vojny je mementom, aby sa neopakovali dejiny vo svojich najkrutejších podobách, aby sa dostala k slovu opäť diplomacia a nie rinčanie zbraní a aby sme sa vrátili k ekonomickej spolupráci namiesto stavania ekonomických bariér. Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini počas pietneho aktu kladenia vencov na vojenskom cintoríne v bratislavskej Petržalke - Kopčanoch. Zúčastnili sa na ňom aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a ďalší hostia vrátane zástupcov samospráv.

„Je alarmujúce, že nám dnešné pomery tak nápadne pripomínajú situáciu pred vypuknutím prvej svetovej vojny, že dnes v 21. storočí sa neďaleko od našich hraníc ozýva streľba, opäť zomierajú vojaci na bojiskách či v zákopoch a spolu s nimi aj nevinní ľudia, dokonca i deti v troskách obytných domov,“ pripomenul Pellegrini. Výročie nám má podľa neho tiež pripomenúť, aby sme dokázali spolunažívať v multilaterálnom svete namiesto bezohľadného presadzovania mocenských či ekonomických záujmov a „aby sme obnovili rešpekt a úctu k medzinárodnému právu i k ľudskému životu“.

Prezident verí, že sa vieme poučiť z histórie a že napokon nepremárnime šancu uchrániť život v mieri pre ďalšie generácie. Pripomenul zároveň, že skúsenosť s dvoma vojnovými konfliktmi priviedla Európu k myšlienke spolunažívania postaveného na spoločných hodnotách. „Napriek všetkým výhradám, či už účelovým alebo opodstatneným, tento európsky projekt predstavuje účinnú prevenciu proti opakovaniu krvavých dejín na našom kontinente,“ skonštatoval s tým, že možnosť rozvíjať sa v tomto bezpečnom priestore je i pre Slovensko historickou príležitosťou.

Raši poznamenal, že prvá svetová vojna vypukla v čase, keď žili celé generácie v mieri, rovnako ako sme v dnešnej dobe boli presvedčení, že vojna už v Európe nemôže vypuknúť. „Dnes zrazu pozeráme na východnú hranicu, spoza ktorej sa už vyše troch rokov ozývajú hrozivé zvuky vzájomného zabíjania,“ vyhlásil s tým, že nesmieme dopustiť, aby sa história zopakovala. Treba podľa neho robiť všetko pre to, aby sme žili v mieri a aby sa súčasné vojny vo svete skončili čím skôr, „pretože len vtedy môžeme povedať, že obete, ktoré sme si sem dnes prišli uctiť, neboli márne“.

Minister obrany sa tiež pripojil k želaniu, aby sa skončila vojna na Ukrajine a zavládol mier v celej Európe. „Dnes sa teda chceme všetci poďakovať každému jednému, ktorý našiel odvahu, pretože tieto kríže nie sú len o tých, ktorí sú pod nimi, ktorí položili život, ale aj o tých, vďaka ktorým iné životy bežali ďalej a že zachránili mnoho z nich,“ vyhlásil.

Deň veteránov sa oslavuje v deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Vo Francúzsku v železničnom vagóne pri Compiegne neďaleko Paríža podpísali 11. novembra 1918 dohodu medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody (Británia, Francúzsko, Rusko, neskôr sa pripojilo Taliansko a USA), čím sa skončila prvá svetová vojna.

