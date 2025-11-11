Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Prezident schválil sériu reforiem: Od elektronických dôkazov a zmien na Ústavnom súde až po dve priezviská pre deti

TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní. Ten bude upravovať používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní. Jeho potreba vyplýva z transpozície európskej smernice.

„Hlavným cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 12. júla 2023, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania určených prevádzkarní a vymenúvania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za legislatívou stojí.

Nový zákon vymedzuje viaceré pojmy. Definuje, kto je to poskytovateľ služieb. Hovorí o jeho oznamovacej povinnosti a potrebe určiť prevádzkareň a právneho zástupcu. Rieši tiež pokuty, ktoré bude môcť príslušný orgán uložiť poskytovateľovi služieb.

Hnutia Slovensko vyzýva prezidenta Pellegriniho: Zastavte zákon o hazarde, ktorý ničí rodiny (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident SR Peter Pellegrini odobril novelu zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Prináša viaceré zmeny týkajúce sa organizácie súdu, rovnako aj procedúry pred ním. Ruší sa napríklad požiadavka na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS SR. Upúšťa sa i od kvalifikačnej podmienky päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu. 

„Zmeny a doplnenia zákona zabezpečia efektívnejšie konanie a rozhodovanie Ústavného súdu a súčasne aj precizovanie právnej úpravy v tých častiach, ktorých výklad môže byť sporný, prípadne nejednoznačný,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti, ktoré úpravu predložilo.

Novela mení pravidlá ústavných konaní

Novela prináša i zmeny pri rozhodovaní v prípade konania o súlade právnych predpisov. Upúšťa sa od vyhlasovania v Zbierke zákonov SR nevyhovujúcich nálezov ÚS, ktoré nevyvolávajú zmenu právneho poriadku. Upúšťa sa i od ustanovovania právneho zástupcu ÚS v situácii, ak ho možno ustanoviť postupom podľa osobitného zákona.

Ďalšia zmena sa týka konania o ústavnej sťažnosti, v ktorom sa má zrušiť diferencovanie medzi nedostatkom právomoci ÚS na prerokovanie ústavnej sťažnosti a neprípustnosťou takejto sťažnosti. Ruší sa tiež potreba päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu. „Cieľom je rozšíriť a spružniť možnosti získavania talentovaných a kvalitných právnikov na pozície súdnych poradcov aj z radov nadaných absolventov právnických fakúlt,“ priblížil rezort.

Deti po novom môžu mať dve priezviská

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o mene a priezvisku. Dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktorých obaja rodičia sú štátnymi občanmi Slovenska. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. „Doterajšie znenie zákona síce umožňovalo dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v tom prípade, keď je rodičom dieťaťa súčasne cudzí štátny občan. Právna úprava zrovnoprávni vzťah medzi rodičmi, ktorí sú obaja štátnymi občanmi SR, a rodičmi, z ktorých je jeden cudzím štátnym občanom. Po novom tak na základe dohody rodičia budú môcť určiť najviac dve priezviská, ktoré v tom čase majú,“ priblížila kancelária.

Za legislatívou stojí skupina koaličných poslancov zo Smeru-SD a Hlasu-SD. Potrebu zmeny poslanci odôvodňovali aj na prípadoch z praxe. Poukázali pritom na problémy pri cestovaní do zahraničia či vo vzťahu k lekárom a vzdelávacím inštitúciám, ak majú dieťa a rodič, ktorý sa oň stará, odlišné priezviská.

Kontrolné prostriedky sa budú využívať flexibilnejšie

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odobril novelu zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Technické prostriedky na výkon kontroly odsúdených a obvinených už štát po novom nebude musieť mať výlučne vo vlastníctve.

„Cieľom je snaha efektívnejšie, pružnejšie a flexibilnejšie reagovať na potreby aplikačnej praxe pri ukladaní alternatívnych trestov využívaním technických prostriedkov (vyšší dopyt po technických prostriedkoch v krátkom časovom období z dôvodu častejšieho ukladania alternatívnych trestov či využívania technických prostriedkov v rámci väzobného stíhania),“ vysvetlilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré za úpravou stojí.

Novela zavádza hybridné využívanie techniky

Novela vytvorí tzv. hybridný režim využívania technických prostriedkov, teda využívanie technických prostriedkov vo vlastníctve štátu a technických prostriedkov vypožičaných, napríklad na základe rámcovej nájomnej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh k novele okrem iného prináša príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže možnosť vykonať inštaláciu a deinštaláciu technických prostriedkov. „Reaguje sa tým na aplikačnú prax, ktorá si v niektorých prípadoch vyžaduje operatívnejšie nasadzovanie technických prostriedkov priamo v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody,“ uviedlo MS. Novela má byť účinná od 1. decembra.

Mení sa zodpovednosť za realizáciu projektu EHMK

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu zákona o Európskom hlavnom meste kultúry (EHMK). Za realizáciu projektu EHMK prostredníctvom tretej osoby, teda priameho realizátora, bude môcť zodpovedať vykonávateľ. Tomu sa doplní právo na náhradu škody voči tzv. priamemu realizátorovi. Skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá za legislatívou stojí, vysvetlila, že sa upraví zodpovednostný vzťah pre prípad, ak bude vykonávateľ realizovať projekt EHMK prostredníctvom tretej osoby (priameho realizátora) a dopĺňa sa právo vykonávateľa na náhradu škody voči priamemu realizátorovi.

Novelou sa má tiež umožniť kontrola účelu použitia príspevku zo štátneho rozpočtu. „Zo súčasnej právnej úpravy vyplýva, že finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok sa pripísaním na účet vykonávateľa považujú za vyčerpané na určený účel,“ uviedli poslanci.

Novela zákona o stavebných výrobkoch

Podmienky uvedenia stavebných výrobkov na domáci trh sa zmenia. Dôvodom je zosúladenie platnej legislatívy s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z novembra 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá uvádzania stavebných výrobkov na trh. Vyplýva to z novely zákona o stavebných výrobkoch, ktorú podpísal prezident SR. Novela zároveň upravuje podmienky uvádzania na domáci trh tých stavebných výrobkov, ktoré patria do neharmonizovanej sféry.

Pôvodné nariadenie EÚ z roku 2011 bude ešte platiť pre režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa harmonizovaných noriem a európskych technických posúdení vydaných pred 8. januárom 2025, a to až do ich nahradenia novými harmonizovanými normami a delegovanými aktmi Komisie. Ministerstvo dopravy (MD) SR uviedlo, že keďže do roku 2040 bude platiť dvojaký režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa uvedených nariadení, je potrebné túto skutočnosť premietnuť aj do neharmonizovanej (národnej) sféry uvádzania stavebných výrobkov na trh v SR.

Posilnenie dohľadu nad stavebnými výrobkami

Úprava tohto právneho režimu nebude mať podľa rezortu nepriaznivý vplyv na podnikateľov v oblasti výroby, distribúcie a používania stavebných výrobkov, pretože sa zásadným spôsobom nemenia požiadavky na ich správanie. Novela má takisto posilniť postavenie orgánu dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami, pričom dôjsť má k zmene správneho orgánu z MD na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Novela zákona nadobudne účinnosť od 8. januára 2026, niektoré ustanovenia potom od 8. januára 2028.

