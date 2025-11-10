Prezident Pellegrini ratifikoval protokol medzi Slovenskom a Iránom

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval Protokol medzi SR a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Zohľadňuje zásadné zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania. Pellegrini ho ratifikoval 29. októbra.
Potreba úpravy vyplýva zo zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré nastali od roku 2016, kedy bola zmluva podpísaná. Účel a predmet protokolu sa zhodujú s účelom a predmetom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, t. j. vytvorenie právneho rámca pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov.
Protokol upravuje a dopĺňa zmluvu najmä o vybrané opatrenia Akčného plánu G20 a OECD týkajúce sa boja proti erózii základov dane a presunu ziskov, ako aj iné opatrenia, napríklad zavedenie definície nového pojmu či úpravy v článku o výmene informácií. Spôsob zamedzenia dvojitému zdaneniu je úplne v kompetencii jednotlivých členských štátov a právo EÚ neupravuje uzatváranie týchto zmlúv.