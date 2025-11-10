Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Prezident Pellegrini ratifikoval protokol medzi Slovenskom a Iránom

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval Protokol medzi SR a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení vzájomná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Zohľadňuje zásadné zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania. Pellegrini ho ratifikoval 29. októbra.

Potreba úpravy vyplýva zo zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré nastali od roku 2016, kedy bola zmluva podpísaná. Účel a predmet protokolu sa zhodujú s účelom a predmetom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, t. j. vytvorenie právneho rámca pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov.

Protokol upravuje a dopĺňa zmluvu najmä o vybrané opatrenia Akčného plánu G20 a OECD týkajúce sa boja proti erózii základov dane a presunu ziskov, ako aj iné opatrenia, napríklad zavedenie definície nového pojmu či úpravy v článku o výmene informácií. Spôsob zamedzenia dvojitému zdaneniu je úplne v kompetencii jednotlivých členských štátov a právo EÚ neupravuje uzatváranie týchto zmlúv.

Viac o téme: IránPeter PellegriniProtokol medzi SR a Iránskou islamskou republikou
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tvrdenie USA o pokuse
Tvrdenie USA o pokuse zavraždiť izraelskú veľvyslankyňu sú absurdné, tvrdí Irán
Zahraničné
Prezident Pellegrini k nehode
Prezident Pellegrini k nehode vlakov: Príčiny je potrebné čím skôr vyšetriť
Domáce
Koalícia sa háda kvôli
Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?
Domáce
Peter Pellegrini a Richard
Pellegrini a Raši si pripomenuli 33. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hasiči uverejnili ďalšie zábery z vlakovej nehody v Pezinku
Hasiči uverejnili ďalšie zábery z vlakovej nehody v Pezinku
Správy
Nespokojní fanúšikovia Slovana Bratislava a ich transparent
Nespokojní fanúšikovia Slovana Bratislava a ich transparent
Futbal
Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Správy

Domáce správy

K zrážke vlakov došlo
K zrážke vlakov došlo na najmodernejšej trati: Ako funguje systém ETCS a prečo nezabránil nehode?
Domáce
Ilustračné foto
V dôsledku nehody vlakov pri Pezinku mešká v pondelok viacero vlakov
Domáce
Kamil Šaško
Desivá nehoda vlakov pri Pezinku: Všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, uviedol Šaško
Domáce
MIMORIADNE TRAGICKÝ POŽIAR O život prišli dve deti! Zasahujú všetky záchranné zložky FOTO
MIMORIADNE TRAGICKÝ POŽIAR O život prišli dve deti! Zasahujú všetky záchranné zložky FOTO
Košice

Zahraničné

Thajsko pozastavilo uplatňovanie mierovej
Thajsko pozastavilo uplatňovanie mierovej zmluvy s Kambodžou
Zahraničné
Tvrdenie USA o pokuse
Tvrdenie USA o pokuse zavraždiť izraelskú veľvyslankyňu sú absurdné, tvrdí Irán
Zahraničné
V Magdeburgu sa začne
V Magdeburgu sa začne súdny proces s mužom, ktorý útočil na vianočných trhoch
Zahraničné
Za jediný deň preplávalo
Za jediný deň preplávalo Lamanšský prieliv 503 migrantov: Britská vláda zvažuje tvrdé opatrenia!
Zahraničné

Prominenti

Sally Kirkland
Legenda (84) Hollywoodu je v hospici: Boj s demenciou a... Desivý pád v sprche!
Zahraniční prominenti
Veronika Gajerová
Česká herečka si napožičiavala státisíce od kolegov: Tie už NIKDY neuvidia... Prosí o odpustenie!
Domáci prominenti
Slávna moderátorka BOJUJE so
Slávna moderátorka BOJUJE so zákernou rakovinou prsníka: Rok po odstránení nádoru na mozgu!
Zahraniční prominenti
FOTO Už nevie ako zaujať?!
Už nevie ako zaujať?! Hviezda Gossip Girl opäť dráždi... HOLÉ prsia v čipke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!
Zaujímavosti
Storočný odkaz vyplavila voda:
Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?
Zaujímavosti
TRAPAS na halloweenskej párty:
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
5 skorých rečových príznakov, ktoré môžu naznačovať riziko Alzheimerovej choroby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

VIDEO Vy raz odídete, my tu budeme naveky! Dobrý fanúšik stojí za mužstvom, odkázal tréner Weiss
VIDEO Vy raz odídete, my tu budeme naveky! Dobrý fanúšik stojí za mužstvom, odkázal tréner Weiss
Niké liga
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Reprezentácia
Zlý signál smerom k MS: Frühauf mal pocit, že sa v šatni deje niečo unikátne, potom prišla realita
Zlý signál smerom k MS: Frühauf mal pocit, že sa v šatni deje niečo unikátne, potom prišla realita
Reprezentácia
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia

Auto-moto

Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava

Kariéra a motivácia

Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Aplikácie a hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Armádne technológie
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Bezpečnosť
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Veda a výskum

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
Zdravie
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
K zrážke vlakov došlo
Domáce
K zrážke vlakov došlo na najmodernejšej trati: Ako funguje systém ETCS a prečo nezabránil nehode?
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Domáce
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!
Rušné ráno pred Tarabovým
Domáce
Rušné ráno pred Tarabovým ministerstvom: Aktivisti ZABLOKOVALI hlavný vchod, musela zasiahnuť polícia!
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí

Ďalšie zo Zoznamu