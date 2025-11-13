Projekt podpory inovácií študentov môže výrazne posunúť vzdelávanie, uviedol Pellegrini

KOŠICE - Význam národného projektu rezortu školstva na podporu podnikateľského a inovačného potenciálu študentov vyzdvihol prezident SR Peter Pellegrini. „Myslím si, že je to prelomový projekt, ktorý môže posunúť vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku o jeden stupeň a možno aj viac,“ uviedol prezident na štvrtkovej konferencii GradeUP v Košiciach s tým, že projektu verí a podporuje ho.
Cieľom snáh je podľa neho podnietiť už u študentov počas štúdia na vysokých školách ich chuť podnikať, inovovať a skúšať nové veci. Zdôraznil, že slovenské hospodárstvo a priemysel musia zachytávať aktuálne trendy, pričom základom trvalého ekonomického rastu sú a budú inovácie. Za najcennejší kapitál v prípade Slovenskej republiky označil prezident ľudský kapitál. „Znamená to dobre vzdelaná spoločnosť, dobre pripravení študenti, ktorí presne zodpovedajú potrebám toho, čo potrebuje naša ekonomika a náš priemysel,“ povedal Pellegrini. Kvalitné a špičkové vzdelávanie je podľa neho pre Slovensko jedinou šancou na úspech.
archívne video
Konferenciu GradeUP v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) organizuje MŠVVaM SR pri príležitosti oficiálneho predstavenia národného projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Konferencia sa koná za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera (Hlas-SD). Sprievodným podujatím je od 16.30 h v Univerzitnom vedeckom parku Technicom Noc podnikavosti. Odprezentuje zaujímavé projekty spájajúce podnikanie a vzdelávanie, technologické inovácie či viaceré startupy využívajúce umelú inteligenciu.
Rezort školstva vyhlási výzvu
Rezort školstva vyhlási výzvu pre verejné vysoké školy, v rámci nej sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu na rozvoj svojich študijných programov zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov.