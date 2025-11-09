Vraj má len teplotu, objavili podlatiny a staršie zlomeniny: Niekoľkomesačné dievčatko bojuje o život! Rodičov zadržali

BRATISLAVA - Otrasný prípad, ktorý nemá obdobu. Rodičia prišli s trojmesačnou dcérkou do nemocnice v bratislavskom Ružinove do detskej ambulancie, kde uviedli, že údajne má len teplotu. Personál však zistil, že problém dievčatka je oveľa ďalekosiahlejší a všimli si podliatiny a staršie fraktúry. Bábätko aktuálne bojuje v detskej nemocnici o život a rodičov zadržali policajti. Momentálne sú v CPZ.
Stalo sa to ešte v piatok ráno. Dvaja mladí ľudia priniesli svoju trojmesačnú dcéru do nemocnice na bratislavskom Ružinove. Podľa ich slov malé dievčatko trápila "len" teplota a čakali na vyšetrenie. Po príchode do príjmovej ambulancie však personál zistil oveľa horšie skutočnosti. Na tele totiž malo viaceré výrazné modriny a podliatiny a nereagovalo. Ošetrujúci personál preto ihneď zalarmoval ako políciu, tak aj záchranárov. Informoval o tom portál noviny.sk.
"Na mieste zasahovala ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Dieťa bolo transportované do NÚDCH s poruchou vedomia, poranením hlavy a hrudníka," uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Malú Tamarku museli lekári následne operovať, má za sebou dlhý a vážny zákrok. Počas operácie lekári zistili, že malo zakrvácanie do hlavy, staršie zlomeniny, na tvári a hrudi má modriny. Rodičmi má byť 21-ročný muž a 19-ročná žena. Išli na výsluch, odkiaľ putovali priamo do CPZ. Otec dievčaťa tvrdil, že "ju nikto nikdy nedobil", no na otázku, ako došla k zraneniam uviedol, že "závisí, ktoré".
"Okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin Týranie blízkej osoby a zverenej osoby a naďalej vykonáva potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu a objasnenia jeho priebehu. Rodičia maloletej boli zadržaní vyšetrovateľom a v súčasnosti sú v cele policajného zaistenia," uviedla hovorkyňa trnavskej polície Veronika Dachová. V najbližších dňoch by mal sudca rozhodnúť, či skončia vo väzbe alebo nie.
Prokurátor rozhodne o väzbe rodičov obvinených z týrania bábätka
Polícia predložila prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie v prípade rodičov obvinených z týrania štvormesačného bábätka v okrese Galanta, ktoré skončilo v nemocnici so život ohrozujúcimi zraneniami. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti prípad označili za mimoriadne závažný. „V piatok (7. 11.) dopoludnia bolo do jednej z bratislavských nemocníc prevezené len štvormesačné dieťa s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami. Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané,“ priblížila.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi za zločin tyranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnila.