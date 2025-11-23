Desivá rodinná udalosť: Malé dieťatko utrpelo infarkt a prišlo a časť jazyka! TOTO je dôvod

LONDÝN - Len 13-mesačný chlapček z britského Highgate prežil desivú nehodu. V domnienke, že siaha po fľaši s mliekom, vypil žieravý prípravok na vyčistenie odtoku. Lekári hovoria o zázraku – dieťa utrpelo infarkt, prišlo o polovicu jazyka a dva mesiace bojovalo v intenzívnej starostlivosti.
Sekundy, ktoré rozhodli o všetkom
Malý Sam Anwar si počas letného upratovania potichu prešiel z obývačky do kúpeľne. Jeho mama stála pri umývadle, voda tiekla a vôbec netušila, že syn vošiel za ňu. Na podlahe bol položený biely obal so silnou žieravinou určenou na čistenie odtokov – presne ten, ktorý si Sam pomýlil s fľašou mlieka.
Po jednom dúšku žieraviny utrpel masívne poleptania úst, jazyka, pier aj dýchacích ciest. O pár sekúnd neskôr skolaboval, na tri minúty stratil vedomie a lekári potvrdili zástavu srdca.
Dva mesiace v nemocnici a polovica jazyka preč
Chlapca okamžite previezli do Detskej nemocnice v Birminghame, kde strávil celé dva mesiace na jednotke intenzívnej starostlivosti. Žieravina mu natoľko poškodila jazyk, že o polovicu z neho prišiel. Spočiatku nedokázal prehltnúť ani kvapku vody – výživu dostával cez hadičku v nose.
Dnes má 18 mesiacov a je opäť doma, no potravu prijíma výlučne cez hadičku do žalúdka. Podľa lekárov je prežitie tak malého dieťaťa po kontakte s takou silnou chemikáliou „jedna k miliónu“.
„Je to zázrak, že žije,“ hovorí otec
Otec, Nadeem Alshameri, opísal priebeh tragédie pre Birmingham Live: „Manželka čistila kúpeľňu a Sam bol v obývačke so súrodencami. Stačila chvíľa – ani nezbadala, že sa jej dostal za chrbát. Fľašu zobral do ruky a myslel si, že je to mlieko.“
Nadeem dodáva: „Lekár nám povedal, že prežiť to bolo doslova jedna k miliónu. Je to smrteľný prípravok. Tri minúty bol v bezvedomí a mal infarkt. Je zázrak, že sa nám vrátil.“
Operácie budú pokračovať, lekári sa nezhodujú
Sam už absolvoval prvý zákrok, no ďalšia liečba je komplikovaná. Podľa otca potrebujú lekári „odomknúť“ jeho ústa a opraviť vnútorné jazvy po popáleninách. „Niektorí lekári hovoria, že operáciu urobia, iní si myslia, že je príliš skoro. Nevedia, aký postup je preňho najlepší,“ vysvetlil otec.
Rodina preto zvažuje aj liečbu v zahraničí, no nemajú dostatok financií.
Zbierka pre Sama
Nadeem priznáva, že z obáv takmer nespáva: „Bojím sa, že si niečo dá do úst a zadusí sa, lebo nevie prehĺtať. Strach mám každý deň.“
Rodina preto založila GoFundMe kampaň, kde chce vyzbierať 9 000 libier na ďalšiu liečbu a prípadné zahraničné zákroky.