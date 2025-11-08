Mala to byť pamiatka na najväčšieho Slováka, pomník však chátral: Už sa nebudeme musieť hanbiť, tvrdí Taraba!

MODRA - Svojho času tu preskakoval potok, nešťastne sa pri tom zranil, na následky čoho zomrel. Túto nešťastnú udalosť teraz pripomína pomník, ktorý bol však zarastený drevinami a chátral. Reč je o mieste neďaleko Modry, kde v roku 1855 preskakoval potok Ľudovít Štúr počas poľovačky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že Slovenský vodohospodársky podnik celú vec vyriešil a dreviny spílil. Ako to vyzerá?
"Aj napriek tomu, že je víkend, tak pracujeme na čistení Slovenska," začal vo videu šéf envirorezortu Tomáš Taraba, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Ako vysvetlil, Slovenský vodohospodársky podnik odstraňoval pri Modre, v chotári s názvom Šnaudy dreviny, ktoré obrástli pomník Ľudovíta Štúra, ktorý sa na mieste nešťastne postrelil. Stalo sa tak na poľovačke 22. decembra 1855, keď pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry sa nešťastne postrelil do stehna. Podľa svedkov, keď Štúr preskakoval potok, zbraň nešťastnou náhodou vystrelila, uvádza geocaching.sk.
"Chcem vám ukázať, aký kus dobrej práce spravili zamestnanci SVP. Pozrite, toto všetko boli zarastené kríky," ukazuje Slovákom Taraba, pričom ukázal práce priamo z miesta činu - stroje tam pília a štiepia kríky, ktoré obrástli miesto. Taraba priznal, že miesto budú ešte ďalej upravovať a čistiť a následne má na mieste vyrásť dôstojná pamiatka na tragickú udalosť spred 170 rokov. "SVP robí konečne to, čo má robiť. Čistíme vo veľkom kanály, údajne sme podnik doviedli do totálneho rozkladu, len preto, lebo sme klepli po prstoch pár súkromným firmám, ktoré si z neho urobili prietokový ohrievač, kedy SVP nič nerobilo, len posúvalo zákazky súkromným firmám. Všetky tieto pijavice sme úspešne odrezali a verím, že napriek výrazným výpadkom príjmu tento rok skončí pre SVP veľmi dobre. Nielen najväčšom modernizáciou v histórii, ale aj ziskom, ktorý firma vykáže," uzavrel s tým, že podnik konečne robí to, čo má.