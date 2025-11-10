Danko vybuchol po blokáde ministerstva: Ostré slová na adresu Šutaja Eštoka, vyzval ho na okamžitý zásah

BRATISLAVA – Pred budovou Ministerstva životného prostredia to v pondelok vrie Aktivisti z organizácie Greenpeace zablokovali hlavný vchod do budovy, čím rozčúlili ministra Tomáša Tarabu aj šéfa SNS Andreja Danka. Ten sa pustil do ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a žiada okamžitý zásah polície.
Asi desiatka aktivistov z Greenpeace ráno zatarasila vstup do ministerstva. Ich cieľom bolo – podľa vlastných slov – „dopriať prírode deň oddychu od deštruktívnych krokov vedenia rezortu“. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) to označil za porušenie zákona a avizoval trestné oznámenia.
Rušné ráno pred Tarabovým ministerstvom: Aktivisti ZABLOKOVALI hlavný vchod, musela zasiahnuť polícia!
„Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. Nejaký pán sa rozhodol nepustiť do práce napríklad generálneho riaditeľa sekcie vôd. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci budú podávať trestné oznámenia.“ uviedol Taraba s tým, že polícia bola na miesto privolaná.
Danko vybuchol!
Šéf SNS Andrej Danko vyzval Šutaja Eštoka, aby s aktivistami niečo urobil. „Okamžite zakročte a okamžite urobte niečo s tými demonštrantmi,“ apeloval. Kritizoval, že ľudia a policajti pred budovou MŽP stoja od rána. Pýta sa, v akom svete to žijeme, že hocikto zablokuje štátny úrad a minister vnútra bude alibisticky hovoriť, že sa ho to netýka.
SNS vyhlásila, že odmieta alibizmus strany Hlas-SD, ktorá podľa národniarov nesie zodpovednosť za vedenie rezortu vnútra. "Zodpovednosť za bezpečnosť, verejný poriadok a dôveryhodnosť Policajného zboru nesmie byť predmetom politických hier ani pasivity," uviedla strana s tým, že polícia má podľa zákona povinnosť bezodkladne konať a obnoviť verejný poriadok. "V každom právnom a demokratickom štáte by bola takáto skupina predvedená na príslušné policajné oddelenie, vypočutá a upozornená na porušenie verejného poriadku," podotkla SNS.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na sociálnej sieti uviedol, že nie je normálne brániť ľuďom v rámci protestu v práci. Vyhlásil, že rešpektuje právo protestovať a slobodne vyjadriť svoj názor. „To, čo sa však dnes odohralo pred ministerstvom životného prostredia, nemá so slobodným vyjadrením názoru nič spoločné. Takzvaní ‚slušní‘ protestujúci sa rozhodli zablokovať vstup do štátnej inštitúcie a bránili zamestnancom v prístupe na pracovisko, dokonca aj v prípade, keď si chceli len vziať osobné veci, aby mohli ísť k lekárovi. Toto nie je sloboda prejavu. To je čistá arogancia a bezohľadnosť voči obyčajným ľuďom, ktorí si len plnia svoje povinnosti,“ napísal na sociálnej sieti.
Zhromaždenie nebolo ohlásené
Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff potvrdil, že polícia krátko po 7.30 h prijala informáciu o zhromaždení viacerých osôb pred MŽP v Bratislave. „Hodnovernosť tohto oznámenia preverili viaceré hliadky útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, pričom na mieste bolo zistené, že ide o neohlásené verejné zhromaždenie členov známej environmentálnej organizácie,“ doplnil.
Ako priblížil, na mieste sa nachádzajú aj policajti antikonfliktného tímu, ktorí s členmi organizácie aktívne komunikujú. Rovnako sa podľa hovorcu na miesto zhromaždenia dostavil aj zástupca obce, ktorý vyhodnotil toto zhromaždenie z pohľadu zákona o zhromažďovacom práve, pričom dôvody na jeho rozpustenie zistené doposiaľ neboli.
„Uvedené neohlásené zhromaždenie policajti aj naďalej monitorujú, pričom možnosť prístupu do budovy MŽP, pred ktorou zhromaždenie prebieha, je zabezpečená. Protiprávne konanie spočívajúce v neoznámení zhromaždenia bude predmetom ďalšieho konania,“ dodal Szeiff.