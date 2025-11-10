Rušné ráno pred Tarabovým ministerstvom: Aktivisti ZABLOKOVALI hlavný vchod, musela zasiahnuť polícia!

BRATISLAVA - Pomerne netradičné a rušné ráno zažili pracovníci ministerstva životného prostredia, ktorí sa dostali do ďalšieho konfliktu s aktivistami Greenpeace. Tí tentokrát zvolili ofenzívnejšiu taktiku a rovno zablokovali vstup do budovy rezortu. Nedostal sa dnu ani šéf sekcie vôd a zasiahnuť musela dokonca polícia.
Dôvodom aktivistov Greenpeace bol vraj "jeden deň oddychu pre prírodu".
Majú ťažké srdce na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorému vyčítajú neodbornosť a nekvalitné zákony. Podľa vlastných slov tiež kritizujú drancovanie lesov, obnovenie odstrelu vlkov a tiež spôsob, akým sa reguluje počet medveďov.
Nepustili dnu ani šéfa sekcie, podľa Tarabu sú to ekofanatici
Všimol si ich aj samotný Taraba, ktorý pri tejto príležitosti zverejnil zábery z príchodu šéfa sekcie vôd Vladimíra Nováka. Ten sa potreboval dostať dnu, no nepochodil. Najprv na muža vo videu apeloval, že sa potrebuje dostať dnu, lebo má neodkladný program, no nakoniec musel celú budovu obísť. "Takto práve pred ministerstvom životného prostredia za prítomnosti samozrejme Kičovej dvornej novinárky Törökovej porušuje asi 10 ľudí zákony SR a odmieta púšťať zamestnancov do práce a obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich nezákonne obmedzili na slobode. Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia," napísal Taraba.
Príde aj na trestné oznámenia, sľubuje Taraba
Približne po deviatej hodine ráno začal s aktivistami vyjednávať policajný antikonfliktný tím. Polícia chcela, aby sa presunuli za líniu električky, no aktivisti zostali sedieť na mieste pred vchodom. Tam sú pripútaní k veľkým žltým sudom.
"V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci, budú podávať trestné oznámenia," vyhlásil Taraba.
K incidentu sa vyjadril už aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa neho "nie je slušné brániť ľuďom v práci".