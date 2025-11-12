Taraba si podal Greenpeace: Z ochrany prírody si spravili biznis, nevedia sa uplatniť!

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa poriadne rozohnil po akcii organizácie Greenpeace, ktorá tento týždeň zablokovala hlavný vchod do budovy ministerstva.
Aktivisti takto protestovali proti vládnym krokom v oblasti životného prostredia. Taraba však vo videu na sociálnych sieťach tvrdí, že za ich „aktivizmom“ je len biznis.
Taraba hovorí, že podobné akcie sú pre Greenpeace len zárobkovou činnosťou
"Predstavte si, že niekto vyzbiera 711-tisíc eur na pomoc chorým deťom, ale nič im neposkytne a väčšinu peňazí si rozdelí na mzdy. Presne takto funguje Greenpeace," vyhlásil minister. Podľa jeho slov organizácia z darov a dotácií ročne vyplatí viac ako 500-tisíc eur na platy a zvyšok minie na služby, nie na ochranu prírody.
Rušné ráno pred Tarabovým ministerstvom: Aktivisti ZABLOKOVALI hlavný vchod, musela zasiahnuť polícia!
Taraba si nebral servítku pred ústa: "Títo ľudia sa hrajú na ochrancov prírody, ale v skutočnosti sa nevedia uplatniť na trhu práce. Vymysleli si biznis model – zbierajú peniaze pod rúškom environmentalizmu a zamestnávajú samých seba."
Minister zároveň pripomenul, že protest podľa neho nemal s ochranou prírody nič spoločné, ale išlo len o provokáciu.