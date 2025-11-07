Na väčšine územia môže byť až do sobotného rána hmlisto: Výstraha platí pre TIETO okresy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska môže byť od piatka večera až do sobotného (8. 11.) rána hmlisto s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred hmlou. Výstraha platí pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja.
Výstraha trvá od 21.00 h do soboty rána do 10.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ vyhlásili meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)