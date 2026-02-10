Kamenický opäť pritvrdzuje: Pre daňové úniky chce oživiť opatrenie s DPH, experti ho však varujú!

BRATISLAVA - Štát chce opäť pritvrdiť v boji proti daňovým únikom. Na stôl sa vracia staronové opatrenie, ktoré má sprísniť registráciu na daň z pridanej hodnoty (DPH). Zavedenie povinnej finančnej zábezpeky pri registrácii má pomôcť zefektívniť výber dane a eliminovať špekulatívne či podvodné správanie niektorých podnikateľských subjektov. Opatrenie pritom nie je novinkou – Slovensko ho už v minulosti využívalo.
Na pripravovaný návrh upozornili Hospodárske noviny, podľa ktorých chce vláda obnoviť systém zábezpeky, ktorý fungoval už od roku 2012. V tom čase boli verejné financie v zlom stave a krajinu trápila výrazná daňová medzera. Daňový úrad mohol od podnikateľov, ktorých považoval za rizikových, žiadať zábezpeku od 1 000 do 500 000 eur. Ak firma počas roka neporušila pravidlá, štát jej peniaze vrátil. Opatrenie však v roku 2019 zrušili, keďže podľa analýzy Finančného riaditeľstva SR stratilo opodstatnenie a bolo zastaralé.
Návrat overenej klasiky
Vláda teraz chce toto opatrenie zaviesť znova. Návrh zákona je momentálne vo fáze vyhodnocovania pripomienok a následne ho čaká schvaľovanie vládou aj parlamentom. Účinnosť opatrenia sa predpokladá od 1. apríla 2026. Ministerstvo financií tvrdí, že cieľom je zasiahnuť najmä subjekty s takzvaným rizikovým pozadím, napríklad firmy s nedoplatkami, vážnym porušením daňových pravidiel alebo tie, ktorým už bola registrácia na DPH zrušená.
Po novom by mohol daňový úrad požadovať zábezpeku vo výške od 5 000 do 500 000 eur. Suma by sa použila na úhradu prípadných budúcich nedoplatkov a po 12 mesiacoch by ju štát podnikateľovi vrátil, ak by ju nemusel použiť. Ak by firma zábezpeku nezložila, úrad by ju mohol vymáhať.
Finančný rezort si sľubuje prínos pre štátnu kasu
Rezort financií očakáva pozitívny vplyv na štátny rozpočet, presný finančný prínos však zatiaľ nevie vyčísliť. Opatrenie si zároveň vyžiada investície do informačných systémov finančnej správy približne vo výške jedného milióna eur. Podľa odborníkov by zábezpeka mohla pomôcť znížiť daňové podvody a zlepšiť výber DPH, ktorého efektivita na Slovensku zaostáva. Posledné údaje ukazujú efektívnu sadzbu DPH na úrovni približne 16 percent, pričom základná sadzba je 23 percent.
Experti zdvíhajú varovný prst
Viacerí experti však upozorňujú aj na možné negatíva. "V praxi hrozí, že sa tento nástroj stane skôr odradzujúcim faktorom pre legitímne podnikanie, najmä pri začínajúcich firmách alebo pri investične náročných projektoch," vysvetlila pre HN daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová.
"Tí, čo plánujú podvádzať na DPH, sa zariadia tak, že si kúpia existujúcu spoločnosť ako platcu DPH a budú podnikať s ňou. Začínajúcemu podnikateľovi, ktorý si založí firmu, to akurát odčerpá peniaze, ktoré by mohol použiť na nákup zásob alebo úhradu nájmu," doložil zas pre Hospodárske noviny skúsený analytik INESS-u Radovan Ďurana.
Odborníci preto zdôrazňujú, že rozhodujúce bude najmä to, ako sa nové pravidlá budú uplatňovať v praxi. Zábezpeka by sa podľa nich mala týkať predovšetkým problémových subjektov a jej uplatňovanie musí byť transparentné a predvídateľné.