Alarmujúci nárast úrazov na horách počas zimnej sezóny: Ministerstvo vnútra a horská záchranná služba varujú pred rizikami

RUŽOMBEROK - Ministerstvo vnútra (MV) SR spolu s Horskou záchrannou službou (HZS) upozorňujú na narastajúci počet úrazov, najmä na lyžiarskych svahoch a vo voľnom horskom teréne počas doterajšej zimnej sezóny. Štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská a riaditeľ HZS Martin Matúšek o tom v utorok informovali na tlačovej konferencii v Ružomberku.
Štatistiky úrazov a tiesňových volaní
Od 1. decembra 2025 do 31. januára 2026 zaznamenala HZS 1109 úrazov na zjazdových tratiach, 119 úrazov v horskom teréne a 715 tiesňových volaní. V rovnakom období predchádzajúcej zimnej sezóny bolo o 133 volaní menej. „Najvýraznejší nárast zaznamenali horskí záchranári počas januára 2026, kedy zaznamenali 816 úrazov na zjazdových tratiach, 73 úrazov v horskom teréne a 503 tiesňových volaní. Je to o 150 úrazov na tratiach viac a 136 volaní viac oproti takému istému obdobiu predchádzajúcej zimnej sezóny,“ upozornila Kurilovská.
Dodala, že tieto čísla výrazne potvrdzujú, že je značný nárast nielen volaní, ale tie volania bývajú pretavené do konkrétnych, veľmi tragických ľudských osudov. „Keď porovnáme obdobie január 2025 a január 2026, tak nám stúpli volania na tiesňovú linku o 37 percent a úrazy o 22 percent, čo je skutočne veľmi alarmujúce,“ doplnila štátna tajomníčka s tým, že apeluje na všetkých, aby sa na horách správali zodpovedne k sebe a ku všetkým ostatným a dodržiavali Biely kódex.
Tragický príklad nedodržiavania pravidiel
Riaditeľ HZS v súvislosti s dodržiavaním pravidiel Bieleho kódexu spomenul aj januárový náraz poľského lyžiara do zábran pri lyžovaní po uzatvorenej zľadovatenej zjazdovke v Jasnej. „Nedodržiaval pravidlá Bieleho kódexu a v nemocnici zraneniam podľahol. Keď je nejaký prevádzkový predpis, alebo je nejaká odporučená trasa, či zavretá zjazdovka, nejdeme tam. Prevádzkovateľ nezavrie tú zjazdovku zo srandy, ale kvôli tomu, že chce chrániť tých návštevníkov,“ ozrejmil Matúšek.