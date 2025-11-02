Aké POČASIE nás čaká budúci týždeň: V niektoré dni nás potrápi dážď! Meteorológovia varujú aj pred víchricami

BRATISLAVA - V noci z nedele na pondelok (3. 11.) treba v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil pre tieto časti Slovenska výstrahy prvého stupňa.
Aktuálne výstrahy
Výstrahy vstúpia do platnosti o 19:00 h a predbežne budú platiť do pondelka 6:00 h. Fúkať by mohlo rýchlosťou v nárazoch 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo meteorológovia klasifikujú ako víchricu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla dosahovať úrovne 70 až 85 kilometrov za hodinu.
"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil ústav.
Pondelok
Počasie bude začiatkom týždňa oblačné až zamračené. Menej oblačnosti sa objaví len ojedinele. Na viacerých miestach očakávame v ranných hodinách dážď a prehánky, vo vysokých polohách sneženie. V noci sa ochladí na 7 stupňov Celzia, cez deň môže miestami vystúpiť až na 17 stupňov. Predpoklad je pre Zemplín okolie. Fúkať bude prevažne slabý, severozápadný vietor do 35 km/h. Nad pásmom lesa je hlásená víchrica. Píše SHMÚ.
Bre Bratislavský a Trnavský kraj je na zajtra hlásené slnečné jasné počasie. Teplota na juhu vystúpi do 14 stupňov Celzia.
Utorok
V utorok sa situácia otočí, keď pre Bratislavu a Trnavu je hlásená polooblačnosť, hlási imeteo.sk. Banskobystrický kraj a celý východ čaká jasné a slnečné počasie do 12 stupňov. Paradoxne v Bratislave a Trnave má byť ešte teplejšie (do 14 stupňov Celzia). Fúkať má severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km/h. V noci teplota poklesne na 2 stupne.
Streda
Uprostred táždňa očakávame v nižších polohách jasné a slnečné počasie. Vo vyšších polohách sa objavia oblaky a v Tatrách je hlásené sneženie. Priemerná denná teplota sa bude pohybovať od 12 stupňov na severe do 14 na juhu. Miestami má vystúpiť až na 16 stupňov Celzia. Fúkať má teplejší juhozápadný vietor do 25 km/h. V noci bude od 3 do 9 stupňov.
Štvrtok
Vo štvrtok očakávame jasné počasie na celom území krajiny okrem Bratislavského a Trnavského kraja, kde má počas celého dňa zamračené. Teplota vzduchu sa bude pohybovať na severe do 9, na juhu do 14 stupňov Celzia. V noci bude na horách do jedného stupňa, na juhu maximálne 8. Fúkať má južný vietor od 10 do 25 km/h. V Pre nížiny a kotliny sú v ranných hodinách hlásené hmly.
Piatok
Pred začiatkom víkendu je hlásené slnečné a jasné počasie na celom území okrem Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Tam sa presunie oblačnosť z juhozápadu. Cez Deň má byť od 7 do 13 stupňov. V noci maximálne do 10. Opäť sú hlásené hmly a južný vietor do 25 km/h.
Víkend
V sobotu sa obloha na viacerých miestach zatiahne. Hlásené sú najmä hmly. Denná teplota nepresiahne 13 stupňov Celzia. V noci bude v priemre do dvoch stupňov. V nedeľu s amá na viacerých mietach vyčasiť, no teplejšie rozhodne nebude. Hlásená je prevaýne polooblačnosť. V noci sa bude priemerná teplota pohybovať už pod bodom mrazu na -2 stupňoch Celzia.